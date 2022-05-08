Кадыров: город Попасная в ЛНР полностью освобожден от ВСУ

09 мая 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Кадыров доложил о полном освобождении города Попасная в ЛНР Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни поблагодарил бойцов, которые принимали участие в «в освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными». По его словам, теперь жители еще одного населенного пункта на Донбассе могут вернуться к мирной жизни. Ранее Кадыров писал о том, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы уже зачищены. Посол ЛНР в России Родион Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики сейчас ведут зачистку окраин. Также подчеркивалось, что город является стратегически важным объектом, потому что именно из-за его блокировки российским войскам не удавалось добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Теперь ВС РФ получили возможность попасть в последние подконтрольные ВСУ города Луганской народной республики в рамках специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите населения Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни поблагодарил бойцов, которые принимали участие в «в освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными». По его словам, теперь жители еще одного населенного пункта на Донбассе могут вернуться к мирной жизни. Ранее Кадыров писал о том, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы уже зачищены. Посол ЛНР в России Родион Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики сейчас ведут зачистку окраин. Также подчеркивалось, что город является стратегически важным объектом, потому что именно из-за его блокировки российским войскам не удавалось добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Теперь ВС РФ получили возможность попасть в последние подконтрольные ВСУ города Луганской народной республики в рамках специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите населения Донбасса.