Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР

08 мая 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Кадыров доложил о взятии под контроль большей части города Попасная в ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы «зачищены». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы чеченских спецподразделений <…> взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что такой исход был неизбежен. «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные задачи Верховным Главнокомандующим [президентом РФ] Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты», — заключил Кадыров. Ранее Чеченский спецназ полностью освободил поселок Светличное в ЛНР. 25 апреля Кадыров объявил об освобождении Рубежного от националистов. Как утверждал глава Чечни, в этот день последняя группа бандеровцев бросила свои укрепления и покинула поле боя. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Вооруженные силы РФ уже заняли всю Херсонскую область. В конце апреля под контроль российской армии перешел Мариуполь. Сейчас в городе стала налаживаться мирная жизнь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы «зачищены». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы чеченских спецподразделений <…> взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что такой исход был неизбежен. «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные задачи Верховным Главнокомандующим [президентом РФ] Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты», — заключил Кадыров. Ранее Чеченский спецназ полностью освободил поселок Светличное в ЛНР. 25 апреля Кадыров объявил об освобождении Рубежного от националистов. Как утверждал глава Чечни, в этот день последняя группа бандеровцев бросила свои укрепления и покинула поле боя. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Вооруженные силы РФ уже заняли всю Херсонскую область. В конце апреля под контроль российской армии перешел Мариуполь. Сейчас в городе стала налаживаться мирная жизнь.