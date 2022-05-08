Посол ЛНР в РФ раскрыл подробности взятия Попасной

Военные ведут зачистку окраин города (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики сейчас ведут зачистку окраин города Попасная, который был окончательно взят накануне. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Весь город украинские формирования боевиков превратили в мощный укрепрайон, его взломать было очень непросто. Сейчас идет зачистка окраин и поиск боевиков», — отметил он в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что город является стратегически важным объектом, потому что именно из-за его блокировки российским войскам не удавалось добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное». Ранее о том, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы уже зачищены, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бои за Попасную велись два месяца. Штурмовали его российские военные, народная милиция ЛНР, отряды из Чечни и бойцы ЧВК «Вагнера». Теперь, благодаря взятию города, союзные войска получили выход на дорогу, ведущую на Бахмут (Артемовск), который западнее прикрывает основные пункты обороны донецкой группировки ВСУ. Кроме того, союзники получают возможность выдвинуться с юга во фланг украинским войскам, засевшим в Лисичанске и Северодонецке — это последние города на территории ЛНР, контролируемые ВСУ.

Освобождение Попасной проходило в рамках спецоперации, которую Россия начала 24 февраля на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под контролем российских войск находится Херсонская область и большая часть Запорожской. Почти освобождена Луганская народная республика и часть территории Донецкой республики. В частности после серьезной осады почти полностью освобожден Мариуполь, кроме завода «Азовсталь», где еще держатся боевики ВСУ и националисты.

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