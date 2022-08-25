В Киеве задержали главного поставщика кокаина элите Зеленского

26 августа 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Поставщик предоставлял элите Зеленского наркотики еще в в 2021 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина соратникам президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался 48-летний местный житель. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на киевскую прокуратуру. Издание ссылается на свои источники и утверждает, что подозреваемым оказался Юрий Чернецкий. «Страна» еще в декабре прошлого года сообщало о том, что Чернецкий поставлял кокаин депутатам. «Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии „Слуга народа“ [партии Зеленского]. Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко», — пишет СМИ. Сейчас же правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал заявления Зеленского с употреблением наркотиков. Он предположил это в связи с тем, что президент Украины постоянно меняет свою точку зрения.

В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина соратникам президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался 48-летний местный житель. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на киевскую прокуратуру. Издание ссылается на свои источники и утверждает, что подозреваемым оказался Юрий Чернецкий. «Страна» еще в декабре прошлого года сообщало о том, что Чернецкий поставлял кокаин депутатам. «Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии „Слуга народа“ [партии Зеленского]. Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко», — пишет СМИ. Сейчас же правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал заявления Зеленского с употреблением наркотиков. Он предположил это в связи с тем, что президент Украины постоянно меняет свою точку зрения.