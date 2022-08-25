25 августа 2022

В Киеве задержали главного поставщика кокаина элите Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщик предоставлял элите Зеленского наркотики еще в в 2021 году Фото:

В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина соратникам президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался 48-летний местный житель. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на киевскую прокуратуру.

Издание ссылается на свои источники и утверждает, что подозреваемым оказался Юрий Чернецкий. «Страна» еще в декабре прошлого года сообщало о том, что Чернецкий поставлял кокаин депутатам.

«Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии „Слуга народа“ [партии Зеленского]. Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко», — пишет СМИ.

Сейчас же правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал заявления Зеленского с употреблением наркотиков. Он предположил это в связи с тем, что президент Украины постоянно меняет свою точку зрения.

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В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина соратникам президента Украины Владимира Зеленского. Им оказался 48-летний местный житель. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на киевскую прокуратуру. Издание ссылается на свои источники и утверждает, что подозреваемым оказался Юрий Чернецкий. «Страна» еще в декабре прошлого года сообщало о том, что Чернецкий поставлял кокаин депутатам. «Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии „Слуга народа“ [партии Зеленского]. Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко», — пишет СМИ. Сейчас же правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал заявления Зеленского с употреблением наркотиков. Он предположил это в связи с тем, что президент Украины постоянно меняет свою точку зрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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