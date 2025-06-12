12 июня 2025

NYT: авиакатастрофу в Индии связали с действиями пилотов

© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение самолета могло произойти из-за того, что пилот намеренно не убрал шасси
Крушение самолета могло произойти из-за того, что пилот намеренно не убрал шасси Фото:
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В Индии разбился самолет с 250 пассажирами на борту

Одной из причин крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии 12 июня могла стать ситуация, при которой пилот намеренно не убрал шасси вскоре после взлета. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Это могло быть сделано намеренно. Возможно, у них возникла серьезная проблема сразу после взлета, и они, возможно, забыли поднять шасси. Нам нужно будет узнать о самолете гораздо больше, чтобы прокомментировать это разумно», — сообщил источник газете.

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Одной из причин крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии 12 июня могла стать ситуация, при которой пилот намеренно не убрал шасси вскоре после взлета. Об этом сообщила газета The New York Times. «Это могло быть сделано намеренно. Возможно, у них возникла серьезная проблема сразу после взлета, и они, возможно, забыли поднять шасси. Нам нужно будет узнать о самолете гораздо больше, чтобы прокомментировать это разумно», — сообщил источник газете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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