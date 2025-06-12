Более 310 погибших и двое спасшихся чудом — что известно о страшной авиакатастрофе в Индии

Появляются новые подробности с места крушения самолета в штате Гуджарат (Индия) после его вылета из аэропорта в городе Ахмедабад. Число погибших продолжает увеличиваться, на данный момент известно о 310 жертвах авиакатастрофы. При этом из 242 пассажиров воздушного борта выжили только двое — один из них поделился страшными впечатлениями. Также известно еще об одной спасшейся пассажирке, которая не смогла сесть на рейс из-за пробки. Все, что известно о погибших и выживших в авиакатастрофе и о ее причинах — в материале URA.RU.
Самолет влетел в жилой район
Пассажирский самолет рейса AI-171 авиакомпании Air India, на борту которого находились 232 пассажира и 10 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после взлета из Ахмедабада в 13:17 по местному времени. Воздушное судно врезалось в здание Медицинского колледжа и больницы. об этом пишет News18. Об этом сообщает министр Союза К.Р. Паатил.
В результате катастрофы погибли бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани и другие находившиеся на борту. По предварительным данным, среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь жителей Португалии и один гражданин Канады.
После столкновения с учебным корпусом на месте происшествия возник сильный пожар, густой дым был виден из района Дхарпур, расположенного неподалеку от Меганнагара в Ахмедабаде. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. Власти проводят спасательные работы, причина крушения пока официально не установлена.
Возможная причина
Крушение самолета авиакомпании Air India могло быть вызвано столкновением с птицами, что привело к отказу обоих двигателей. «На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность», — отмечает индийский телеканал NDTV со ссылкой на выводы капитана Саурабха Бхатнагара, ранее занимавшего должность старшего пилота. По его словам, взлет прошел штатно, однако после этого самолет начал снижаться, что возможно только при потере тяги или подъемной силы.
Двое выживших
В Индии полиция обнаружила двух выживших после крушения пассажирского самолета в штате Гуджарат. Один из них был найден в салоне воздушного судна, другой — в больнице. Первым оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Кадры с мужчиной, который находился на месте 11А в передней части салона, появились в сети.
«Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета», — рассказал Вишвашкумар. Как отметил выживший, трагедия произошла спустя полчаса после взлета. В этот момент в самолете раздался громкий хлопок, после чего лайнер начал падать.
Выжила, потому что опоздала
Жительница Великобритании Бхуми Чаухан избежала гибели в авиакатастрофе. Как сообщает индийский телеканал, женщина опоздала на рейс всего на 10 минут из-за пробки по дороге в аэропорт.
«Из-за этих 10 минут я не села в самолет. Я не могу объяснить, что чувствую, я до сих пор дрожу», — рассказала Чаухан телеканалу Republic TV. Также она выразила благодарность индуистскому божеству Ганпати Баппа, которого считают символом защиты и благополучия.
Погибшие
Более 310 человек стали жертвами крушения. Об этом сообщает газета The New Indian Express со ссылкой на источники в местной полиции.
По данным издания, правоохранительные органы подтвердили гибель не менее 240 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна. Кроме того, трагедия унесла жизни еще 75 человек, которые находились на земле в районе падения самолета недалеко от аэропорта..
Информация о погибших постоянно уточняется. Так, за 12 июня их количество выросло со 133 до 310.
Даже если при крушении кто-то выжил, спасти их было невозможно из-за слишком высокой температуры горящего топлива. Об этом заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах, его слова передает IndianExpress. Отмечается, что в травматологический центр Гражданской больницы поступают сильно обгоревшие тела, опознать которые невозможно. По данным издания, по меньшей мере 20 студентов-медиков получили ранения в результате крушения самолёта в общежитии Медицинского колледжа Би Джея в Мегнанагаре.
Air India отправляет два гуманитарных рейса из Дели и Мумбаи для семей и сотрудников пострадавших. Air India также открыла специальный номер горячей линии. Tata Group, которой принадлежит Air India, объявила о выплате компенсации в размере одного миллиона рупий семьям каждого погибшего.
Первая катастрофа для Boeing Dreamliner
Крушение самолета Air India возле аэропорта Ахмедабада стало первой в истории крупной аварией с участием Boeing 787-8 Dreamliner, сообщили Reuters и NDTV. Лайнер этой модели эксплуатируется с 2011 года, однако серьезных происшествий с ним ранее не фиксировали.
Путин выразил соболезнования
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим в авиакатастрофе близ аэропорта Ахмедабада в Индии. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмедабада», — сказал Владимир Путин, также обратившись к президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
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