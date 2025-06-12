Летом тарифы на ЖКХ взлетят на 12%: в каких регионах придется платить больше

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства — в среднем по стране они увеличатся на 11,9%. Однако в некоторых регионах индексация будет отличаться. Так, в Пермском крае индексация составит 21,1%, в Москве — 15%, а в Чечне — 5%. Подробнее о повышении тарифов ЖКХ в разных уголках России, причинах такого повышения и прогнозов на будущее — в материале URA.RU.
В каких регионах придется платить больше
В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости, а также аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Однако в ряде регионов он будет иным:
- в Пермском крае индексация составит до 21,1% (с предельно допустимым отклонением 4,2%);
- Архангельской области ожидается увеличение тарифов ЖКХ на 20% (предельно допустимое отклонение — 4,8%);
- в Кемеровской области — до 19,8% (2,1%);
- в Северной Осетии — до 19,1% (2,1%);
- в Челябинской области и Мордовии — до 18% (4,8%);
- в Татарстане и Дагестане — 17,5% (4,8%);
- в Алтайском крае рост составит 15,5%;
- в Красноярском крае, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Ярославской области, а также в Москве — 15% (предельно допустимые отклонения разнятся в зависимости от региона — в Москве отклонений не будет, в Новгородской они могут составить 4,8%, в остальных субъектах — 2,1%);
- в республике Башкортостан и Санкт-Петербурге — 14,5% (с отклонениями 2,1% и 0 соответственно);
- в Рязанской области — 14,1% (4,8%);
- в Омской области — 14% (2,1%);
- в Забайкальском крае — 13,6% (2,1%);
- во Владимирской, Вологодской и Тульской областях — 13,3% (отклонения 4,8%, 2,1%, 2,1% соответственно). В Московской области средний индекс увеличения платы за коммунальные услуги также достигнет 13,3%, что станет рекордным показателем для региона;
- в Самарской области рост составит 13,2% (4%), в республиках Бурятия, Якутия, в Костромской и Свердловской областях — 13% (4,8% в Бурятии и 2,1% в остальных);
- в Калининградской области и Севастополе — 12,6% (4,8% и 0 соответственно);
- в Пензенской и Тверской областях — 12,4% (2,1%);
- в Брянской области — 12,3% (2,1%), в Волгоградской области — на 12,1% (2,1%);
- в Краснодарском крае и Калужской, Липецкой, Псковской, Саратовской областях тарифы вырастут на 12% (4,8%);
- в республиках Калмыкия, Коми, Крым, Камчатском крае, Иркутской, Курганской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Смоленской областях рост составит 11,9% (с предельно допустимым отклонением от 2,1% до 4,8%);
- в Кировской области плата вырастет на 11,8% (2,1%), в Ивановской — 11,7% (2,1%);
- республике Марий Эл, Белгородской, Воронежской, Курской, Оренбургской, Орловской, Томской, Ульяновской областях — 11,6% (от 2,1% до 4,8%);
- в республике Адыгея и Тамбовской области — 11,5% (2,1%);
- в республике Тыва — 11,3% (4,8%);
- в Карачаево-Черкесской республике — 11,2% (4,8%);
- в Кабардино-Балкарской республике, республике Хакасии, Ставропольском крае — 11% (от 2,1% до 4,8%);
- в Тюменской области — 10,9% (2,1%);
- в Удмуртской и Чувашской республиках и Астраханской области — 10,7% (4,3%, 4,8% 4,8% соответственно);
- в Ростовской области — 10,6% (2,1%);
- в республике Карелия и Приморском крае — 10,2% (2,1% и 2,5% соответственно);
- в Сахалинской области — 10% (2,1%);
- в Чукотском автономном округе — 9,9% (2,1%);
- в республике Алтай — 8,8% (2,1%);
- в Амурской области тарифы увеличатся на 8,6% (2,1%);
- в Ненецком автономном округе рост составит 4%;
- в Чечне — 5%;
- в Ингушетии — 5,2%;
- в Кабардино-Балкарии — 6%.
«В целом регионы с наименьшим ростом тарифов — это субъекты, где действуют повышенные меры социальной поддержки и где ранее уже был зафиксирован относительно высокий уровень оплаты ЖКУ», — пояснил Якубовский.
Причины
Повышение тарифов на ЖКУ связано с потребностью в обновлении устаревшей коммунальной инфраструктуры, увеличением расходов на вывоз твердых бытовых отходов, особенностями климатических условий, ростом стоимости ресурсов, в частности газа и электроэнергии, а также влиянием инфляционных процессов. Об этом сообщил Якубовский.
Как это будет работать
Средний уровень индексации тарифов устанавливает правительство Российской Федерации. В частности, стоимость газа для бытовых нужд увеличится на 10,3%, а рост тарифов на электроэнергию составит 12,6%.
Дальнейшее регулирование осуществляется региональными органами власти, которые самостоятельно определяют степень повышения платы за ЖКУ, руководствуясь при этом установленным на федеральном уровне «общим индексом роста» для каждого субъекта Федерации. Данный показатель представляет собой максимально допустимый предел увеличения тарифов, превышать который запрещено. В отдельных регионах данный индекс может быть ниже или выше общероссийского среднего значения.
В частности, в Москве изменения будут следующими:
- Холодное водоснабжение подорожает на 10% — до 65,77 рубля за кубометр;
- Водоотведение (канализация) увеличится на 13,4% — до 51,62 рубля за кубометр;
- Горячая вода подорожает на 14,8% — до 312,5 рубля за кубометр;
- Отопление вырастет на 16,2% — до 3738,37 рубля за гигакалорию;
- Природный газ для приготовления пищи и нагрева воды подорожает на 7,9% — до 9,71 рубля за кубометр;
- Природный газ для отопления увеличится на 20,6% — до 8539,4 рубля за тысячу кубометров.
Существенное увеличение ожидается и по тарифам на электроэнергию: рост составит от 12,6% до 22,8%. Наибольшее повышение коснется ночных тарифов для домов с электрическими плитами — до 3,71 рубля за киловатт-час. Минимальный рост ожидает жильцов домов с газовыми плитами — до 7,87 рубля за киловатт-час.
Кроме того, с 1 июля 2025 года в Москве повысится плата за вывоз твердых коммунальных отходов — рост составит 14,9%, что в денежном выражении составит 972,7 рубля за кубический метр.
Прогноз на будущее
Индексация 2025 года получилась одной из самых масштабных за последние 10 лет. Все эти годы ежегодный рост держался в основном на уровне 4-4,8%. Максимальный рост был в 2022-м — в два этапа тарифы подняли аж на 13,5%. В 2024-м рост составил 9,9%.
А в обновленном прогнозе на 2026 год заложено повышение на 9,8% вместо ранее запланированных 5,4%, а на 2027 год — на 7,9% вместо 4,8%. В ближайшие годы нагрузка, ложащаяся на граждан, будет увеличиваться медленнее, однако рост останется ощутимым, отметила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
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