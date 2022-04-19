Лавров связал заявления Зеленского с употреблением наркотиков

19 апреля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский говорит диаметрально противоположные вещи, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский говорит разные вещи, это зависит от того, что он пьет и курит. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. «Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях. Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», — сказал Лавров. Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский «подсел на наркотики». Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский говорит разные вещи, это зависит от того, что он пьет и курит. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. «Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях. Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», — сказал Лавров. Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский «подсел на наркотики». Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику Зеленского во время его выступления на одной из пресс-конференции. По словам специалиста, особая мимика президента связана с интоксикацией психоактивными веществами. По словам нарколога, поведение Зеленского схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.