Легендарный депутат покинул свердловское заксобрание

Виктор Шептий сложил полномочия в заксобрании Свердловской области

27 сентября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий получил повышение в Совет Федерации Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, в середине сентября назначенный новым представителем региона в Совете Федерации, официально покинул областной парламент. Его отставку на заседании приняли коллеги, пожелав единороссу успехов на новом месте, передает корреспондент URA.RU. «Виктор Анатольевич 18 лет представлял интересы Ирбитского избирательного округа. И пять созывов жители округа доверяли ему представлять свои интересы в законодательном собрании, и он оправдывал их доверие из созыва в созыв. Виктор Анатольевич, мы желаем вам успехов на новом поприще и, конечно, не терять связи с заксобранием», — обратилась к Шептию спикер парламента Людмила Бабушкина. Сам Шептий в ответном слове напомнил, что с Бабушкиной и несколькими депутатами они проработали больше 19 лет. «У нас не только высший законодательный орган власти субъекта, но у нас коллектив. Людей достойных. Опыт, который наработан в этих стенах, будет полезен и верхней палате Федерального Собрания», — отметил Шептий, получив памятный подарок от коллег. Шептий — один из старожилов свердловского парламента, он избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору Евгению Куйвашеву. По итогам выборов-2022 Куйвашев сделал Шептия своим новым представителем в Совете Федерации. Там депутат сменил экс-главу региона Эдуарда Росселя. Переход Шептия в Совфед означает, что его мандат в заксобрании будет разыгран на довыборах. URA.RU сообщало, что голосование может состояться уже ближайшей весной. За освободившийся пост развернулась внутренняя борьба: на кресло претендуют минимум три кандидата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, в середине сентября назначенный новым представителем региона в Совете Федерации, официально покинул областной парламент. Его отставку на заседании приняли коллеги, пожелав единороссу успехов на новом месте, передает корреспондент URA.RU. «Виктор Анатольевич 18 лет представлял интересы Ирбитского избирательного округа. И пять созывов жители округа доверяли ему представлять свои интересы в законодательном собрании, и он оправдывал их доверие из созыва в созыв. Виктор Анатольевич, мы желаем вам успехов на новом поприще и, конечно, не терять связи с заксобранием», — обратилась к Шептию спикер парламента Людмила Бабушкина. Сам Шептий в ответном слове напомнил, что с Бабушкиной и несколькими депутатами они проработали больше 19 лет. «У нас не только высший законодательный орган власти субъекта, но у нас коллектив. Людей достойных. Опыт, который наработан в этих стенах, будет полезен и верхней палате Федерального Собрания», — отметил Шептий, получив памятный подарок от коллег. Шептий — один из старожилов свердловского парламента, он избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору Евгению Куйвашеву. По итогам выборов-2022 Куйвашев сделал Шептия своим новым представителем в Совете Федерации. Там депутат сменил экс-главу региона Эдуарда Росселя. Переход Шептия в Совфед означает, что его мандат в заксобрании будет разыгран на довыборах. URA.RU сообщало, что голосование может состояться уже ближайшей весной. За освободившийся пост развернулась внутренняя борьба: на кресло претендуют минимум три кандидата.