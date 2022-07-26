Евгений Куйвашев хочет видеть Эдуарда Росселя своим советником Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил сенатору Эдуарду Росселю, который осенью покинет Совет Федерации, стать своим советником. Об этом рассказал сам глава региона. Ожидается, что если Россель согласится, он будет курировать туристический кластер «Гора Белая».

Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев в случае своей победы на губернаторских выборах предложит в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет и по итогам сентябрьского голосования будет вынужден оставить пост. Куйвашев заверил, что заранее обговорил все с сенатором.

«Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение — оно наше совместное. Эдуард Россель — человек-легенда, пример для каждого уральского политика и чиновника, пример лично для меня. Уверен, что Эдуард Эргартович еще много лет будет работать на благо области. <…> Я предложил ему стать моим советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера „Гора Белая“. Надеюсь, он согласится», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.

Россель работает в Совете Федерации с 2009 года. До этого он 18 лет возглавлял Свердловскую область: в 1991—1993 годах как глава администрации региона, позднее уже как губернатор. В октябре политику исполнится 85 лет. Ожидается, что его место в Совфеде займет первый вице-спикер областного заксобрания Виктор Шептий.