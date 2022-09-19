Решение Куйвашева обернулось борьбой трех свердловских кланов

Влиятельные лоббисты поспорят за пост во власти

20 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев в ближайшее время будет должен решить, кто достоин заменить Виктора Шептия в заксо Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Вокруг заксобрания Свердловской области назревает новое столкновение лоббистских групп. В ближайшее время развернется борьба за мандат единоросса Виктора Шептия — первого вице-спикера парламента, который уходит на повышение в Москву. По данным URA.RU, на пока еще занятое кресло уже появились три претендента, ведомые влиятельными покровителями. Шептий — один из опытнейших свердловских политиков. Он стабильно избирался депутатом заксобрания с 2004 года, а в 2008—2021 годах параллельно возглавлял областное отделение «Единой России». Команду Шептия, к которой относятся и региональные, и федеральные политики, называют одной из самых могущественных на Урале. Например, после выборов-2021 клану удалось провести в заксобрание соратницу Шептия, депутата Елену Чечунову, несмотря на ее сенсационное поражение. Виктор Шептий станет представителем Евгения Куйвашева в Совфеде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако в ближайшее время статусный единоросс сменит амплуа. 20 сентября губернатор Евгений Куйвашев объявил, что сделает Шептия новым представителем области в Совете Федерации. На этом посту политик сменит многолетнего сенатора Эдуарда Росселя. Для самого Шептия, как говорят его коллеги, переход стал радостной вестью: на федеральном уровне он видит для себя большие перспективы. Отбывка Шептия в Москву означает, что в заксобрании освободится его место по Ирбитскому одномандатному округу. Согласно установленному порядку, мандат должен быть разыгран на довыборах. Как сообщил URA.RU высокопоставленный собеседник в партии, руководство ячейки ЕР рассчитывает провести голосование уже весной 2023 года. Но для начала топ-единороссам нужно договориться о самом сложном — кто из них делегирует своего человека в заксо. Статья по теме Куйвашев продвигает в заксо таинственного силовика Как стало известно URA.RU, к настоящему моменту на мандат претендуют минимум три персоны. По словам сразу нескольких источников, свой кандидат есть у самого Шептия — бывший директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин. «Шептий еще в июле успел пообещать округ Суетину. Даже были слухи, что он общался по этому поводу с аппаратом „Единой России“ и о чем-то предварительно договорился», — пересказывает источник, близкий к партии. Суетин хорошо известен в Ирбите и прилегающих территориях. Местный молочный завод — главное предприятие округа — он возглавлял на протяжении последних десяти лет, покинув пост лишь два месяца назад. Высоко ценят топ-менеджера и на областном уровне: во время июльской предвыборной поездки губернатора Куйвашева в Ирбит именно Суетину доверили модерировать встречу с местными активистами. «У Суетина хорошая узнаваемость в округе, выиграть выборы не составит труда», — предсказывает инсайдер в городской власти. Впрочем, несколько источников URA.RU спорят с прогнозом. По словам инсайдера в областном правительстве, перед отставкой с молочного завода Суетин успел подпортить репутацию: «Уходил он не добровольно, до последнего отказывался оставлять пост и на этой почве поссорился с профильными ведомствами. Ему могут это припомнить [перед выдвижением]». Оперативно связаться с Шептием и Суетиным агентству не удалось. Алексея Таврунова (в светлом) второй раз попытается стать депутатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вторым претендентом на мандат называют полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова. Внезапную известность в политтусовке выходец из МВД получил осенью 2021 года, по итогам выборов в заксобрание. Он боролся за попадание в парламент по списку «Единой России», но мандат не получил — кресло досталось экс-мэру Серова Владимиру Анисимову. Казалось, что на этом путь Таврунова в политику завершен. Однако неожиданно выяснилось, что ему покровительствуют лично губернатор Куйвашев и высшее руководство областного ГУ МВД. Согласно одной версии, Таврунов является давним товарищем главы региона (их неоднократно видели вместе на неформальных мероприятиях). Другая версия гласит, что провести полковника в заксобрание просили генералы МВД, с которыми Куйвашев поддерживает теплую связь. Так или иначе, сразу несколько собеседников URA.RU сходятся во мнении, что губернатор предпримет новую попытку сделать Таврунова депутатом. «Объективно для этого только одна преграда — у Таврунова нулевая узнаваемость», — признает источник в резиденции Куйвашева. Третьим кандидатом считается Владимир Афонин — помощник свердловского депутата Госдумы Максима Иванова. Последний на протяжении многих лет является близким другом Шептия и входит в его команду. Однако, как подмечают два собеседника URA.RU, тесно знакомые с депутатом, с недавних пор Иванов проявляет все большую независимость и формирует собственную команду. «Старается быть самостоятельной фигурой», — считает его бывший коллега. Максим Иванов заверил, что не собирается играть против своих товарищей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Афонин уже пытался попасть в парламент — на выборах-2021 он шел по Алапаевской группе «Единой России», но мандат не получил. Близкие к партии собеседники уверены, что тогда Иванов был решительно настроен пристроить в заксо своего человека и сейчас попытается взять реванш. По слухам, которые пока не находят подтверждения, депутат уже обсуждал выдвижение Афонина с влиятельным партийцем, руководителем Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иваном Квиткой. Сам Иванов в разговоре с URA.RU заверил, что не ведет никаких кулуарных переговоров об Ирбитском округе. «Я буду поддерживать кандидата, который выиграет праймериз. У нас очень много достойных людей, в том числе, в этой территории. Полагаю, сейчас и Евгений Владимирович [Куйвашев] думает, кого можно выдвинуть. Поэтому будем помогать тому, кто одержит победу», — пояснил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вокруг заксобрания Свердловской области назревает новое столкновение лоббистских групп. В ближайшее время развернется борьба за мандат единоросса Виктора Шептия — первого вице-спикера парламента, который уходит на повышение в Москву. По данным URA.RU, на пока еще занятое кресло уже появились три претендента, ведомые влиятельными покровителями. Шептий — один из опытнейших свердловских политиков. Он стабильно избирался депутатом заксобрания с 2004 года, а в 2008—2021 годах параллельно возглавлял областное отделение «Единой России». Команду Шептия, к которой относятся и региональные, и федеральные политики, называют одной из самых могущественных на Урале. Например, после выборов-2021 клану удалось провести в заксобрание соратницу Шептия, депутата Елену Чечунову, несмотря на ее сенсационное поражение. Однако в ближайшее время статусный единоросс сменит амплуа. 20 сентября губернатор Евгений Куйвашев объявил, что сделает Шептия новым представителем области в Совете Федерации. На этом посту политик сменит многолетнего сенатора Эдуарда Росселя. Для самого Шептия, как говорят его коллеги, переход стал радостной вестью: на федеральном уровне он видит для себя большие перспективы. Отбывка Шептия в Москву означает, что в заксобрании освободится его место по Ирбитскому одномандатному округу. Согласно установленному порядку, мандат должен быть разыгран на довыборах. Как сообщил URA.RU высокопоставленный собеседник в партии, руководство ячейки ЕР рассчитывает провести голосование уже весной 2023 года. Но для начала топ-единороссам нужно договориться о самом сложном — кто из них делегирует своего человека в заксо. Как стало известно URA.RU, к настоящему моменту на мандат претендуют минимум три персоны. По словам сразу нескольких источников, свой кандидат есть у самого Шептия — бывший директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин. «Шептий еще в июле успел пообещать округ Суетину. Даже были слухи, что он общался по этому поводу с аппаратом „Единой России“ и о чем-то предварительно договорился», — пересказывает источник, близкий к партии. Суетин хорошо известен в Ирбите и прилегающих территориях. Местный молочный завод — главное предприятие округа — он возглавлял на протяжении последних десяти лет, покинув пост лишь два месяца назад. Высоко ценят топ-менеджера и на областном уровне: во время июльской предвыборной поездки губернатора Куйвашева в Ирбит именно Суетину доверили модерировать встречу с местными активистами. «У Суетина хорошая узнаваемость в округе, выиграть выборы не составит труда», — предсказывает инсайдер в городской власти. Впрочем, несколько источников URA.RU спорят с прогнозом. По словам инсайдера в областном правительстве, перед отставкой с молочного завода Суетин успел подпортить репутацию: «Уходил он не добровольно, до последнего отказывался оставлять пост и на этой почве поссорился с профильными ведомствами. Ему могут это припомнить [перед выдвижением]». Оперативно связаться с Шептием и Суетиным агентству не удалось. Вторым претендентом на мандат называют полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова. Внезапную известность в политтусовке выходец из МВД получил осенью 2021 года, по итогам выборов в заксобрание. Он боролся за попадание в парламент по списку «Единой России», но мандат не получил — кресло досталось экс-мэру Серова Владимиру Анисимову. Казалось, что на этом путь Таврунова в политику завершен. Однако неожиданно выяснилось, что ему покровительствуют лично губернатор Куйвашев и высшее руководство областного ГУ МВД. Согласно одной версии, Таврунов является давним товарищем главы региона (их неоднократно видели вместе на неформальных мероприятиях). Другая версия гласит, что провести полковника в заксобрание просили генералы МВД, с которыми Куйвашев поддерживает теплую связь. Так или иначе, сразу несколько собеседников URA.RU сходятся во мнении, что губернатор предпримет новую попытку сделать Таврунова депутатом. «Объективно для этого только одна преграда — у Таврунова нулевая узнаваемость», — признает источник в резиденции Куйвашева. Третьим кандидатом считается Владимир Афонин — помощник свердловского депутата Госдумы Максима Иванова. Последний на протяжении многих лет является близким другом Шептия и входит в его команду. Однако, как подмечают два собеседника URA.RU, тесно знакомые с депутатом, с недавних пор Иванов проявляет все большую независимость и формирует собственную команду. «Старается быть самостоятельной фигурой», — считает его бывший коллега. Афонин уже пытался попасть в парламент — на выборах-2021 он шел по Алапаевской группе «Единой России», но мандат не получил. Близкие к партии собеседники уверены, что тогда Иванов был решительно настроен пристроить в заксо своего человека и сейчас попытается взять реванш. По слухам, которые пока не находят подтверждения, депутат уже обсуждал выдвижение Афонина с влиятельным партийцем, руководителем Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» Иваном Квиткой. Сам Иванов в разговоре с URA.RU заверил, что не ведет никаких кулуарных переговоров об Ирбитском округе. «Я буду поддерживать кандидата, который выиграет праймериз. У нас очень много достойных людей, в том числе, в этой территории. Полагаю, сейчас и Евгений Владимирович [Куйвашев] думает, кого можно выдвинуть. Поэтому будем помогать тому, кто одержит победу», — пояснил депутат.