Куйвашев назвал нового свердловского сенатора вместо Росселя

Росселя в Совфеде сменит депутат заксобрания Свердловской области Шептий

Виктор Шептий станет новым свердловским сенатором Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдурда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Его кандидатуру официально выдвинул губернатор Евгений Куйвашев, сообщил сам глава региона. Источники агентства еще в июне анонсировали переход Шептия на федеральный уровень.

«Сегодня я назначил депутата заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан. Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.

Сам Шептий в разговоре с URA.RU выразил искреннюю благодарность Куйвашеву за оказанное доверие. «Полагаю, при принятии решения учитывалась работа в парламенте и партии „Единая Россия“ в любимой Свердловской области, деятельность по обеспечению продовольственной безопасности региона, а также служба по укреплению обороноспособности и безопасности родины. Сделаю все, чтобы принести пользу государству своей работой в Федеральном Собрании и родному Уралу в улучшении качества жизни земляков!» — прокомментировал Шептий.

Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев планировал предложить в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет. Теперь он займет пост советника губернатора.

Шептий — один из старожилов свердловского парламента, он избирался депутатом с 2004 года. В 2008-м политика назначили секретарем областного отделения «Единой России». Эту должность он занимал до декабря 2021 года, в итоге уступив пост губернатору. В 2017-м, в ходе предыдущих выборов, Куйвашев уже включал Шептия в свою тройку, но тогда сенаторское кресло досталось Росселю.