Куйвашев возглавил свердловское отделение «Единой России»

03 декабря 2021 в 19:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев стал врио секретаря свердловской ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначен руководителем регионального отделения «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии. Информацию URA.RU подтвердил теперь уже бывший секретарь ячейки Виктор Шептий. «Врио секретаря регионального отделения партии стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — сообщается в официальном telegram-канале «Единой России». Отмечается, что вместе с Куйвашевым возглавили региональные ячейки еще 11 губернаторов. С ними в режиме ВКС пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Отмечается, что главы регионов, включая Куйвашева, будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце 2021 — начале 2022 года. В Свердловской области конференция ожидается в январе. Прежний секретарь Виктор Шептий, возглавлявший отделение с 2009 года, в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что Куйвашев усилит позиции свердловских единороссов. «В моем сердце сегодня легкая грусть и чувство честно выполненного долга. За эти 12 лет сохранена и обновлена эффективная команда единомышленников, которой по плечу достижение любых политических целей в интересах уральцев. Спасибо всем и каждому однопартийцу за совместную созидательную работу. Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — отметил Шептий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначен руководителем регионального отделения «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии. Информацию URA.RU подтвердил теперь уже бывший секретарь ячейки Виктор Шептий. «Врио секретаря регионального отделения партии стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — сообщается в официальном telegram-канале «Единой России». Отмечается, что вместе с Куйвашевым возглавили региональные ячейки еще 11 губернаторов. С ними в режиме ВКС пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Отмечается, что главы регионов, включая Куйвашева, будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце 2021 — начале 2022 года. В Свердловской области конференция ожидается в январе. Прежний секретарь Виктор Шептий, возглавлявший отделение с 2009 года, в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что Куйвашев усилит позиции свердловских единороссов. «В моем сердце сегодня легкая грусть и чувство честно выполненного долга. За эти 12 лет сохранена и обновлена эффективная команда единомышленников, которой по плечу достижение любых политических целей в интересах уральцев. Спасибо всем и каждому однопартийцу за совместную созидательную работу. Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — отметил Шептий.