20 декабря 2022

Власти отменили четыре автобусных маршрута до Кургана. Список

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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Власти не смогли найти перевозчиков для отмененных автобусных маршрутов Фото:

В Курганской области представители департамента экономического развития отменили четыре межмуниципальных маршрута, которые вели в областной центр. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 20 декабря 2022 года № 482-р отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Перевозки по всем указанным маршрутам не выполнялись уже в течение длительного времени», — указано в сообщении.

Представители власти проводили конкурсы, связанные с этими маршрутами, но перевозчики в них не участвовали. В документе, размещенном на сайте департамента, указано, что принято решение отменить маршруты:

  • № 515 «Туманова — Курган, через Глядянское»;
  • № 517 «Фадюшино — Курган»;
  • № 650 «Щучье — Курган»;
  • № 715 «Альменево — Курган».

В ноябре жители Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. Чтобы решить проблему представители власти обычно ищут временных перевозчиков на маршруты. В Шадринском муниципальном округе пустующие маршруты передали таксистам.

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В Курганской области представители департамента экономического развития отменили четыре межмуниципальных маршрута, которые вели в областной центр. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 20 декабря 2022 года № 482-р отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Перевозки по всем указанным маршрутам не выполнялись уже в течение длительного времени», — указано в сообщении. Представители власти проводили конкурсы, связанные с этими маршрутами, но перевозчики в них не участвовали. В документе, размещенном на сайте департамента, указано, что принято решение отменить маршруты: В ноябре жители Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. Чтобы решить проблему представители власти обычно ищут временных перевозчиков на маршруты. В Шадринском муниципальном округе пустующие маршруты передали таксистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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