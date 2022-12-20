В Курганской области представители департамента экономического развития отменили четыре межмуниципальных маршрута, которые вели в областной центр. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 20 декабря 2022 года № 482-р отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Перевозки по всем указанным маршрутам не выполнялись уже в течение длительного времени», — указано в сообщении.
Представители власти проводили конкурсы, связанные с этими маршрутами, но перевозчики в них не участвовали. В документе, размещенном на сайте департамента, указано, что принято решение отменить маршруты:
- № 515 «Туманова — Курган, через Глядянское»;
- № 517 «Фадюшино — Курган»;
- № 650 «Щучье — Курган»;
- № 715 «Альменево — Курган».
В ноябре жители Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. Чтобы решить проблему представители власти обычно ищут временных перевозчиков на маршруты. В Шадринском муниципальном округе пустующие маршруты передали таксистам.
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