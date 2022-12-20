Власти не смогли найти перевозчиков для отмененных автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители департамента экономического развития отменили четыре межмуниципальных маршрута, которые вели в областной центр. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 20 декабря 2022 года № 482-р отменены межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Перевозки по всем указанным маршрутам не выполнялись уже в течение длительного времени», — указано в сообщении.

Представители власти проводили конкурсы, связанные с этими маршрутами, но перевозчики в них не участвовали. В документе, размещенном на сайте департамента, указано, что принято решение отменить маршруты:

№ 515 «Туманова — Курган, через Глядянское»;

№ 517 «Фадюшино — Курган»;

№ 650 «Щучье — Курган»;

№ 715 «Альменево — Курган».

В ноябре жители Альменево остались без единственного перевозчика, который отвечал за автобусный маршрут до Кургана. Чтобы решить проблему представители власти обычно ищут временных перевозчиков на маршруты. В Шадринском муниципальном округе пустующие маршруты передали таксистам.