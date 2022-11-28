В Курганской области маршруты, от которых отказались перевозчики, отдали таксистам

В Шадринском округе жителей крупных сел в город перевозит такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском районе межмуниципальные автобусные маршруты, от которых отказались перевозчики, решили отдать таксистам. Об этом рассказал глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте».

«У нас в прошлом году два перевозчика отказались выполнять межмуниципальные маршруты в крупные населенные пункты округа (Батурино, Ольховка). Это произошло потому, что снизился пассажиропоток. […] Но проблему, я считаю, мы решили. Мы провели ряд встреч и подыскали людей, которые имеют лицензии на занятие такси. В тестовом режиме они проводили рейсы в села по предварительной записи. В назначенное время подъезжает машина, увозит до города Шадринска, где люди посещают больницу, магазины, в указанное время собираются и автомобиль везет их обратно. Причем по той же цене — 50 -70 рублей. Есть позитивные отзывы от сельчан. Схема вполне рабочая, устраивает водителей такси и граждан», — рассказал Копылов.

По словам главы Шадринского округа, департамент экономического развития Курганской области несколько раз объявлял аукционы на межмуниципальные маршруты, от которых отказались перевозчики. Заявок не поступило. Копылов считает, что решить проблему транспортного сообщения с помощью запуска автобуса сложно: муниципалитет не может субсидировать перевозки, а количество личных авто у жителей растет.

Ранее URA.RU писало, что жителей райцентра некому возить по единственному маршруту до Кургана. С 22 ноября ООО «Автобус» прекратил выполнение рейсов по маршруту «Альменево — Курган». Перевозчик объяснил причину низкой рентабельностью. Департамент экономического развития готовит конкурс для определения нового перевозчика.