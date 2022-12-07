В Курганской области не смогли найти перевозчиков на 16 маршрутов

Ранее перевозчики отказались от маршрутов, из-за которых были проведены конкурсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В связи с отсутствием заявок со стороны заинтересованных перевозчиков признан несостоявшимся объявленный 6 октября 2022 года департаментом экономического развития Курганской области, открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. <…> В течение трех дней указанные маршруты должны быть отменены или изменены и выставлены на открытый конкурс повторно», — указано в посте, размещенном в группе.

На конкурсах не получилось найти владельцев для маршрутов № 119, 121, 122, 506, 507, 515, 516, 517, 521, 530, 558, 561, 579, 629, 650, 715. Конечная точка 11 из них — Курган, а у четырех — Шадринск. URA.RU нашло подтверждение этой информации в документе, размещенном на сайте областного департамента экономического развития.

В апреле стало известно, что перевозчики не заявились на торги, связанные с распределением 24 межмуниципальных маршрутов. За полгода в регионе было отменено 15 межмуниципальных автобусных маршрутов. Из-за отказов перевозчиков власти Шадринского муниципального округа передали пустующие маршруты таксистам.