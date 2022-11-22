Жителей райцентра некому возить по единственному маршруту до Кургана

23 ноября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В августе перевозчик сообщил властям, что отказывается от маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единственный автобусный маршрут из села Альменево в Курган остался без перевозчика. Об этом местные жители сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Альменево в курсе». «С 22 ноября ООО „Автобус“ прекращает выполнение рейсов по межмуниципальному маршруту 715 „Альменево — Курган“. Как дальше?» — задались вопросом жители. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до главы Альменевского муниципального округа Алексея Снежко. На звонок никто не ответил. В комментариях под постом подписчикам сообщества ответили представители группы «Курганский транспорт». Жителям объяснили, что нового перевозчика, отвечающего за маршрут, должны были выбрать в рамках конкурса, объявленного областным департаментом экономического развития 6 октября, но конкурс неоднократно переносили. URA.RU нашло на сайте департамента документы, подтверждающие эту информацию. В одном из них указано, что нового перевозчика планируют выбрать во второй половине декабря. В августе директор ООО «Автобус» Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Тогда он уведомил власти о своем решении. После этого он должен был оставаться на маршруте еще три месяца, что перевозчик и сделал. По закону, власти должны были начать искать нового перевозчика в течение 30 дней с момента этого уведомления.

Единственный автобусный маршрут из села Альменево в Курган остался без перевозчика. Об этом местные жители сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Альменево в курсе». «С 22 ноября ООО „Автобус“ прекращает выполнение рейсов по межмуниципальному маршруту 715 „Альменево — Курган“. Как дальше?» — задались вопросом жители. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до главы Альменевского муниципального округа Алексея Снежко. На звонок никто не ответил. В комментариях под постом подписчикам сообщества ответили представители группы «Курганский транспорт». Жителям объяснили, что нового перевозчика, отвечающего за маршрут, должны были выбрать в рамках конкурса, объявленного областным департаментом экономического развития 6 октября, но конкурс неоднократно переносили. URA.RU нашло на сайте департамента документы, подтверждающие эту информацию. В одном из них указано, что нового перевозчика планируют выбрать во второй половине декабря. В августе директор ООО «Автобус» Павел Гомзяков объяснял URA.RU, что отказался от этого маршрута из-за низкой рентабельности. Тогда он уведомил власти о своем решении. После этого он должен был оставаться на маршруте еще три месяца, что перевозчик и сделал. По закону, власти должны были начать искать нового перевозчика в течение 30 дней с момента этого уведомления.