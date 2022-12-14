Власти ищут замену перевозчикам, отказавшимся от курганских маршрутов

Власти Курганской области ищут временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».
«В связи с отказом перевозчиков от выполнения рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок департамент экономического развития Курганской области объявил о возможности получения заинтересованными лицами временных свидетельств на перевозки по этим маршрутам и карт маршрута без проведения открытого конкурса. Цель — обеспечение транспортного обслуживания населения», — указано в сообщении. Представители группы добавили, что временные свидетельства выдаются на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.
Предприниматели смогут оформить свидетельства на маршруты №№119, 121, 122, 146, 506, 517, 558, 561 и 650. Пять из них следуют до Кургана, четыре — до Шадринска. Информация о выдаче свидетельств есть на сайте областного департамента экономического развития.
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Власти Курганской области ищут временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с отказом перевозчиков от выполнения рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок департамент экономического развития Курганской области объявил о возможности получения заинтересованными лицами временных свидетельств на перевозки по этим маршрутам и карт маршрута без проведения открытого конкурса. Цель — обеспечение транспортного обслуживания населения», — указано в сообщении. Представители группы добавили, что временные свидетельства выдаются на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней. Предприниматели смогут оформить свидетельства на маршруты №№119, 121, 122, 146, 506, 517, 558, 561 и 650. Пять из них следуют до Кургана, четыре — до Шадринска. Информация о выдаче свидетельств есть на сайте областного департамента экономического развития. Ранее стало известно, что в Курганской области не смогли найти перевозчиков на 16 маршрутов. Для решения этой проблемы в Шадринском муниципальном округе передали пустующие маршруты таксистам.