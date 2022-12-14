14 декабря 2022

Власти ищут замену перевозчикам, отказавшимся от курганских маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра
Желающие смогут перевозить пассажиров на маршруте, как минимум, до объявления результатов конкурса Фото:

Власти Курганской области ищут временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В связи с отказом перевозчиков от выполнения рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок департамент экономического развития Курганской области объявил о возможности получения заинтересованными лицами временных свидетельств на перевозки по этим маршрутам и карт маршрута без проведения открытого конкурса. Цель — обеспечение транспортного обслуживания населения», — указано в сообщении. Представители группы добавили, что временные свидетельства выдаются на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.

Предприниматели смогут оформить свидетельства на маршруты №№119, 121, 122, 146, 506, 517, 558, 561 и 650. Пять из них следуют до Кургана, четыре — до Шадринска. Информация о выдаче свидетельств есть на сайте областного департамента экономического развития.

Ранее стало известно, что в Курганской области не смогли найти перевозчиков на 16 маршрутов. Для решения этой проблемы в Шадринском муниципальном округе передали пустующие маршруты таксистам.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Власти Курганской области ищут временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В связи с отказом перевозчиков от выполнения рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок департамент экономического развития Курганской области объявил о возможности получения заинтересованными лицами временных свидетельств на перевозки по этим маршрутам и карт маршрута без проведения открытого конкурса. Цель — обеспечение транспортного обслуживания населения», — указано в сообщении. Представители группы добавили, что временные свидетельства выдаются на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней. Предприниматели смогут оформить свидетельства на маршруты №№119, 121, 122, 146, 506, 517, 558, 561 и 650. Пять из них следуют до Кургана, четыре — до Шадринска. Информация о выдаче свидетельств есть на сайте областного департамента экономического развития. Ранее стало известно, что в Курганской области не смогли найти перевозчиков на 16 маршрутов. Для решения этой проблемы в Шадринском муниципальном округе передали пустующие маршруты таксистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...