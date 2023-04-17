Врачи из Луганской Народной Республики (ЛНР) поблагодарили неравнодушных граждан Пермского края за переданные беспилотники, бронежилеты и средства связи, а также попросил оказать помощь в приобретении машины повышенной проходимости для транспортировки раненых. Об этом рассказали прикамские ветераны боевых действий.
«Медперсонал из ЛНР благодарит всех пермяков за оказанную помощь и поддержку. Медикам необходим транспорт, медицинские средства и одежда для раненных бойцов», — указано в описании к видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».
В апреле фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Пермского края передали автомобиль для нужд мобилизованных в зону проведения спецоперации. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка потребовался внедорожник для мобильных перемещений. Сбор средств был организован пермячкой в соцсети.
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