17 апреля 2023

Медики ЛНР обратились к пермякам за помощью. Видео

Врачи прифронтового госпиталя из ЛНР попросили пермяков помочь с покупкой внедорожника
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики прифронтового госпиталя попросили пермяков о помощи
Медики прифронтового госпиталя попросили пермяков о помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врачи из Луганской Народной Республики (ЛНР) поблагодарили неравнодушных граждан Пермского края за переданные беспилотники, бронежилеты и средства связи, а также попросил оказать помощь в приобретении машины повышенной проходимости для транспортировки раненых. Об этом рассказали прикамские ветераны боевых действий.

«Медперсонал из ЛНР благодарит всех пермяков за оказанную помощь и поддержку. Медикам необходим транспорт, медицинские средства и одежда для раненных бойцов», — указано в описании к видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

В апреле фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Пермского края передали автомобиль для нужд мобилизованных в зону проведения спецоперации. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка потребовался внедорожник для мобильных перемещений. Сбор средств был организован пермячкой в соцсети.

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Врачи из Луганской Народной Республики (ЛНР) поблагодарили неравнодушных граждан Пермского края за переданные беспилотники, бронежилеты и средства связи, а также попросил оказать помощь в приобретении машины повышенной проходимости для транспортировки раненых. Об этом рассказали прикамские ветераны боевых действий. «Медперсонал из ЛНР благодарит всех пермяков за оказанную помощь и поддержку. Медикам необходим транспорт, медицинские средства и одежда для раненных бойцов», — указано в описании к видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». В апреле фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Пермского края передали автомобиль для нужд мобилизованных в зону проведения спецоперации. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка потребовался внедорожник для мобильных перемещений. Сбор средств был организован пермячкой в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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