05 апреля 2023

Пермским бойцам в зоне СВО нужна машина для перевозки минометов

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, минометный расчет, мобилизация, мобилизованные, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Эффективность минометных расчетов во многом зависит от мобильности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации (СВО) требуется УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети «Вконтакте».

«Для мобильности минометной батареи требуется полноприводный автомобиль УАЗ, укомплектованный грязевой резиной, с багажником на крыше. На данный момент у батареи недостаточно мобильности, они тратят время на запрос автомобиля в других подразделениях, которые сами могут находиться на выезде. Затрачивается время на приезд машины и смену позиции. Время на СВО — это жизни наших ребят», — пишет горожанка свой странице.

В беседе с URA.RU женщина отметили, что с этой просьбой обратился муж ее знакомой, который сейчас находится на Украине. Это уже не первые отправки пермячки на передовую. Она занимается волонтерством с начала мобилизации, является владельцем сообщества «Z<СпецОперация>Z», что подтверждают прикамские военнослужащие.

Ранее «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили два тягача с грузом и пятью внедорожниками на передовую. Конвой попал в аварию в Ульяновской области. После к пермякам обратились с просьбой оказать помощь при восстановлении УАЗов.

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Одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации (СВО) требуется УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети «Вконтакте». «Для мобильности минометной батареи требуется полноприводный автомобиль УАЗ, укомплектованный грязевой резиной, с багажником на крыше. На данный момент у батареи недостаточно мобильности, они тратят время на запрос автомобиля в других подразделениях, которые сами могут находиться на выезде. Затрачивается время на приезд машины и смену позиции. Время на СВО — это жизни наших ребят», — пишет горожанка свой странице. В беседе с URA.RU женщина отметили, что с этой просьбой обратился муж ее знакомой, который сейчас находится на Украине. Это уже не первые отправки пермячки на передовую. Она занимается волонтерством с начала мобилизации, является владельцем сообщества «Z<СпецОперация>Z», что подтверждают прикамские военнослужащие. Ранее «Добровольцы Донбасса» при содействии федерации дзюдо Прикамья отправили два тягача с грузом и пятью внедорожниками на передовую. Конвой попал в аварию в Ульяновской области. После к пермякам обратились с просьбой оказать помощь при восстановлении УАЗов.
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