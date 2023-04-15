Пермские самбисты отправили автомобиль артиллеристам в зону СВО. Фото

16 апреля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Автомобиль передадут мобилизованным пермякам (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль для нужд мобилизованных артиллеристов в зону проведения спецоперации. Это сообщение выложено в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются пермские ветераны. «Фонд „Добровольцы Донбасса“ и федерация самбо Пермского края передали автомобиль для мобилизованных из отдельного гаубичного дивизиона. Машина в хорошем состоянии. Любой автомобиль (в том числе и легковой, не только внедорожники) необходим для различных нужд наших военнослужащих. <…> Транспорт используется от „сгонять за сигами“ до эвакуации раненных и подвоза боеприпасов», — указано в мессенджере. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации потребовался УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств был организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети. Машину в зону СВО перегонит боец гаубичного дивизиона Фото: telegram-канал «Прикамские витязи»

Фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль для нужд мобилизованных артиллеристов в зону проведения спецоперации. Это сообщение выложено в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются пермские ветераны. «Фонд „Добровольцы Донбасса“ и федерация самбо Пермского края передали автомобиль для мобилизованных из отдельного гаубичного дивизиона. Машина в хорошем состоянии. Любой автомобиль (в том числе и легковой, не только внедорожники) необходим для различных нужд наших военнослужащих. <…> Транспорт используется от „сгонять за сигами“ до эвакуации раненных и подвоза боеприпасов», — указано в мессенджере. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации потребовался УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств был организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети.