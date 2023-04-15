15 апреля 2023
14 апреля 2023

Пермские самбисты отправили автомобиль артиллеристам в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецназ погранслужбы ФСБ РФ в Южном военном округе. , фсб, спецназ, сво
Автомобиль передадут мобилизованным пермякам (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль для нужд мобилизованных артиллеристов в зону проведения спецоперации. Это сообщение выложено в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются пермские ветераны.

«Фонд „Добровольцы Донбасса“ и федерация самбо Пермского края передали автомобиль для мобилизованных из отдельного гаубичного дивизиона. Машина в хорошем состоянии. Любой автомобиль (в том числе и легковой, не только внедорожники) необходим для различных нужд наших военнослужащих. <…> Транспорт используется от „сгонять за сигами“ до эвакуации раненных и подвоза боеприпасов», — указано в мессенджере.

Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации потребовался УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств был организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети.

Машину в зону СВО перегонит боец гаубичного дивизиона
Машину в зону СВО перегонит боец гаубичного дивизиона
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль для нужд мобилизованных артиллеристов в зону проведения спецоперации. Это сообщение выложено в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются пермские ветераны. «Фонд „Добровольцы Донбасса“ и федерация самбо Пермского края передали автомобиль для мобилизованных из отдельного гаубичного дивизиона. Машина в хорошем состоянии. Любой автомобиль (в том числе и легковой, не только внедорожники) необходим для различных нужд наших военнослужащих. <…> Транспорт используется от „сгонять за сигами“ до эвакуации раненных и подвоза боеприпасов», — указано в мессенджере. Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации потребовался УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств был организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...