Фонд «Добровольцы Донбасса» при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль для нужд мобилизованных артиллеристов в зону проведения спецоперации. Это сообщение выложено в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются пермские ветераны.
«Фонд „Добровольцы Донбасса“ и федерация самбо Пермского края передали автомобиль для мобилизованных из отдельного гаубичного дивизиона. Машина в хорошем состоянии. Любой автомобиль (в том числе и легковой, не только внедорожники) необходим для различных нужд наших военнослужащих. <…> Транспорт используется от „сгонять за сигами“ до эвакуации раненных и подвоза боеприпасов», — указано в мессенджере.
Ранее одной из минометных батарей 1453-го самоходно-артиллерийского полка в зоне проведения спецоперации потребовался УАЗ для мобильных перемещений. Сбор средств был организован на странице пермячки с ником Анэт Александровна в соцсети.
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