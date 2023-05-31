РИАН: Россия создаст новую РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами

01 июня 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

В России создают новую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности с «умными» боеприпасами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник. «Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров „Сарма“ станет продолжением проекта РСЗО „Кама“, создававшегося на шасси „Камаза“. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы», — отметил собеседник РИА Новости. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил о том, что Россия многократно увеличила выпуск военной продукции для спецоперации на Украине. Так, например, новейшая снайперская винтовка недавно была принята на вооружение ВС РФ — теперь винтовка Чукавина сможет заменять снайперскую винтовку Драгунова. Также внедрение «ГЛОНАСС» в дроны позволит определять свои и чужие БПЛА.

В России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник. «Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров „Сарма“ станет продолжением проекта РСЗО „Кама“, создававшегося на шасси „Камаза“. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы», — отметил собеседник РИА Новости. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил о том, что Россия многократно увеличила выпуск военной продукции для спецоперации на Украине. Так, например, новейшая снайперская винтовка недавно была принята на вооружение ВС РФ — теперь винтовка Чукавина сможет заменять снайперскую винтовку Драгунова. Также внедрение «ГЛОНАСС» в дроны позволит определять свои и чужие БПЛА.