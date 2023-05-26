Новейшая снайперская винтовка принята на вооружение ВС РФ

Президент концерна «Калашников»: новая винтовка Чукавина (СВЧ) заменит снайперскую винтовку Драгунова

26 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В вооружении ВС РФ винтовка Чукавина заменит винтовку Драгунова, заявили в концерне «Калашников» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Винтовка Чукавина (СВЧ) заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД) в вооружении ВС РФ. Об этом заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников. «Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Его слова приводит РИА Новости. Лушников подчеркнул, что работники «Калашникова» сегодня получают позитивную обратную связь от военных, которые уже используют СВЧ. По словам президента концерна, любое оружие нуждается в качественной отработки после запуска в серию. В период эксплуатации появляется много вопросов. Винтовка Чукавина в скором времени заменит основную снайперскую винтовку у российских военных — СВД. Она была принята на вооружение в 1963 году. СВЧ будет поражать одиночные цели одним выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс создан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Винтовка Чукавина без боеприпасов весит 4,6 килограмма. Длина зависит от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов. Ранее концерн «Калашников» заявил, что начал поставки нового обмундирования для ВС РФ. В первой поставке было более нескольких десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Винтовка Чукавина (СВЧ) заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД) в вооружении ВС РФ. Об этом заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников. «Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Его слова приводит РИА Новости. Лушников подчеркнул, что работники «Калашникова» сегодня получают позитивную обратную связь от военных, которые уже используют СВЧ. По словам президента концерна, любое оружие нуждается в качественной отработки после запуска в серию. В период эксплуатации появляется много вопросов. Винтовка Чукавина в скором времени заменит основную снайперскую винтовку у российских военных — СВД. Она была принята на вооружение в 1963 году. СВЧ будет поражать одиночные цели одним выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс создан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Винтовка Чукавина без боеприпасов весит 4,6 килограмма. Длина зависит от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов. Ранее концерн «Калашников» заявил, что начал поставки нового обмундирования для ВС РФ. В первой поставке было более нескольких десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.