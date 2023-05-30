В Совфеде рассказали о доработке дронов для определения чужих БПЛА

Член Совфеда Шейкин: внедрение «ГЛОНАСС» в дроны позволит определять свои и чужие БПЛА

30 мая 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Шейкин предложил определять БПЛА по принципу «свой-чужой» Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Применение госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в беспилотных летательных аппаратах позволит определять их принадлежность по принципу «свой-чужой». Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Применение такой системы (ГЛОНАСС — прим. URA.RU), позволит нам использовать принцип „свой-чужой “, то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан», — сообщил Шейкин РИА Новости. Ранее депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил перестроить систему безопасности РФ, организовав курсы гражданской обороны. Кроме того, он предложил научить всех граждан оказывать медицинскую помощь, а также правильному поведению в режиме ЧС. Кроме того, URA.RU рассказало о зенитно-ракетном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С», при помощи которого ВС РФ сбили часть беспилотников, ранее атаковавших Москву.

Применение госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в беспилотных летательных аппаратах позволит определять их принадлежность по принципу «свой-чужой». Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Применение такой системы (ГЛОНАСС — прим. URA.RU), позволит нам использовать принцип „свой-чужой “, то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан», — сообщил Шейкин РИА Новости. Ранее депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил перестроить систему безопасности РФ, организовав курсы гражданской обороны. Кроме того, он предложил научить всех граждан оказывать медицинскую помощь, а также правильному поведению в режиме ЧС. Кроме того, URA.RU рассказало о зенитно-ракетном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С», при помощи которого ВС РФ сбили часть беспилотников, ранее атаковавших Москву.