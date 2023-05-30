30 мая 2023

В Совфеде рассказали о доработке дронов для определения чужих БПЛА

Член Совфеда Шейкин: внедрение «ГЛОНАСС» в дроны позволит определять свои и чужие БПЛА
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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Шейкин предложил определять БПЛА по принципу «свой-чужой» Фото:
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Применение госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в беспилотных летательных аппаратах позволит определять их принадлежность по принципу «свой-чужой». Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

«Применение такой системы (ГЛОНАСС — прим. URA.RU), позволит нам использовать принцип „свой-чужой “, то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан», — сообщил Шейкин РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил перестроить систему безопасности РФ, организовав курсы гражданской обороны. Кроме того, он предложил научить всех граждан оказывать медицинскую помощь, а также правильному поведению в режиме ЧС. Кроме того, URA.RU рассказало о зенитно-ракетном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С», при помощи которого ВС РФ сбили часть беспилотников, ранее атаковавших Москву.

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Применение госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в беспилотных летательных аппаратах позволит определять их принадлежность по принципу «свой-чужой». Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Применение такой системы (ГЛОНАСС — прим. URA.RU), позволит нам использовать принцип „свой-чужой “, то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан», — сообщил Шейкин РИА Новости. Ранее депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил перестроить систему безопасности РФ, организовав курсы гражданской обороны. Кроме того, он предложил научить всех граждан оказывать медицинскую помощь, а также правильному поведению в режиме ЧС. Кроме того, URA.RU рассказало о зенитно-ракетном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С», при помощи которого ВС РФ сбили часть беспилотников, ранее атаковавших Москву.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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