Мишустин: Россия многократно увеличила выпуск продукции для СВО

31 мая 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В России идет неприрывное совершенствование образцов оружия, заявил Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприятия оборонно-промышленного комплекса в РФ многократно увеличили выпуск продукции для СВО. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что вместе с этим в РФ идет совершенствование оружия и техники. Об этом Мишустин рассказал участникам Минпрома и торговли. «Предприятия [ОПК] многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», — рассказал Мишустин. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Также он сообщил о непрерывном совершенствовании образцов оружия и техники. Кроме того, Мишустин поблагодарил всех сотрудников оборонных заводов. В 2022 году президент России Владимир Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что российский ОПК начал внедрять новые технологии, передает телеканал 360.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в РФ многократно увеличили выпуск продукции для СВО. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что вместе с этим в РФ идет совершенствование оружия и техники. Об этом Мишустин рассказал участникам Минпрома и торговли. «Предприятия [ОПК] многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», — рассказал Мишустин. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Также он сообщил о непрерывном совершенствовании образцов оружия и техники. Кроме того, Мишустин поблагодарил всех сотрудников оборонных заводов. В 2022 году президент России Владимир Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что российский ОПК начал внедрять новые технологии, передает телеканал 360.