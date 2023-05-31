Мишустин: Россия многократно увеличила выпуск продукции для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, мишустин михаил
В России идет неприрывное совершенствование образцов оружия, заявил Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в РФ многократно увеличили выпуск продукции для СВО. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что вместе с этим в РФ идет совершенствование оружия и техники. Об этом Мишустин рассказал участникам Минпрома и торговли.

«Предприятия [ОПК] многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», — рассказал Мишустин. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Также он сообщил о непрерывном совершенствовании образцов оружия и техники. Кроме того, Мишустин поблагодарил всех сотрудников оборонных заводов.

В 2022 году президент России Владимир Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что российский ОПК начал внедрять новые технологии, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в РФ многократно увеличили выпуск продукции для СВО. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что вместе с этим в РФ идет совершенствование оружия и техники. Об этом Мишустин рассказал участникам Минпрома и торговли. «Предприятия [ОПК] многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», — рассказал Мишустин. Видеообращение опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Также он сообщил о непрерывном совершенствовании образцов оружия и техники. Кроме того, Мишустин поблагодарил всех сотрудников оборонных заводов. В 2022 году президент России Владимир Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что российский ОПК начал внедрять новые технологии, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...