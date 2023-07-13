На пожар в Шайдуриху (Свердловская область), где сгорело больше 40 строений и один человек погиб, направляли дополнительные силы. Об этом во время общения с губернатором Евгением Куйвашевым рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС Вячеслав Новиков.
«Было принято решение о направлении сюда аэромобильной группировки и опорного пункта пожаротушения. По итогу, на месте пожара на 20:00 [12 июля] сосредоточилось 98 человек от МЧС и 25 единиц техники, 180 человек от РСЧС и 65 единиц техники. С учетом расстановки сил и средств на вечер удалось локализовать пожар, было создано пять боевых участков для недопущения распространения пожаров по основным улицам», — рассказал представитель МЧС.
Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По данным МЧС, причиной пожара стали лесные пожары. При этом в Авиалесоохране предполагали, что пожар мог прийти с поймы реки, из камышей и благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа распространился более чем на семь километров. Губернатор Куйвашев приехал в Шайдуриху днем 13 июля.
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