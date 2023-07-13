Шеф свердловского МЧС назвал причину пожара в селе Шайдуриха

Причиной возгорания в свердловском селе Шайдуриха стал лесной пожар

13 июля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Лесной пожар стал причиной гибели женщины и уничтоженных строений в Шайдурихе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Причиной возгорания в селе Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 строение и погибла одна женщина, стал лесной пожар. Он перекинулся на дома. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, передает корреспондент URA.RU. «Причина пожара — переход с лесного пожара. Перед населенным пунктом он вышел наверх и заскочил на первые четыре дома. В этот период времени порывы ветра уже достигали 15 м/с. Как только температура повысилась, то масштабы увеличились, а по словам местного населения, головешки отлетали на 500 метров», — отчитался перед свердловским губернатором Евгением Куйвашевым Теряев. При этом ранее директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров говорил о несколько иной причине пожара. По его словам, пожар пришел с поймы реки, из камышей и благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа распространился более чем на километров. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля, тогда же людей начали массово эвакуировать. Возгорание началось на территории местной турбазы, а затем огонь добрался до населенного пункта. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. На место пожара уже прибыл губернатор Свердловской области Куйвашев. Вся важная информация о пожаре — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной возгорания в селе Шайдуриха, где огонь уничтожил 41 строение и погибла одна женщина, стал лесной пожар. Он перекинулся на дома. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, передает корреспондент URA.RU. «Причина пожара — переход с лесного пожара. Перед населенным пунктом он вышел наверх и заскочил на первые четыре дома. В этот период времени порывы ветра уже достигали 15 м/с. Как только температура повысилась, то масштабы увеличились, а по словам местного населения, головешки отлетали на 500 метров», — отчитался перед свердловским губернатором Евгением Куйвашевым Теряев. При этом ранее директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров говорил о несколько иной причине пожара. По его словам, пожар пришел с поймы реки, из камышей и благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа распространился более чем на километров. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля, тогда же людей начали массово эвакуировать. Возгорание началось на территории местной турбазы, а затем огонь добрался до населенного пункта. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. На место пожара уже прибыл губернатор Свердловской области Куйвашев. Вся важная информация о пожаре — в материале URA.RU.