Губернатор Свердловской области прибыл в село Шайдуриха, где ночью произошел крупный пожар, уничтоживший 41 строение. Он планирует пообщаться с представителями экстренных служб, МЧС, властями и местными жителями, передает корреспондент URA.RU.
«Евгений Куйвашев работает в Шайдурихе. Он уже заслушал доклад от представителей МЧС о проделанной работе и предварительных причинах пожара», — сообщает журналист.
Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах.
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