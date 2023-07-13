Губернатор Куйвашев экстренно прибыл в Шайдуриху, где бушевал страшный пожар. Фото, видео

Губернатор Куйвашев прибыл в Шайдуриху, где огонь уничтожил десятки строений
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Евгений Куйвашев планирует пообщаться с представителями МЧС и местными жителями
Евгений Куйвашев планирует пообщаться с представителями МЧС и местными жителями Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области прибыл в село Шайдуриха, где ночью произошел крупный пожар, уничтоживший 41 строение. Он планирует пообщаться с представителями экстренных служб, МЧС, властями и местными жителями, передает корреспондент URA.RU.

«Евгений Куйвашев работает в Шайдурихе. Он уже заслушал доклад от представителей МЧС о проделанной работе и предварительных причинах пожара», — сообщает журналист.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах.

Евгению Куйвашеву доложили в МЧС о принятых мерах
Евгению Куйвашеву доложили в МЧС о принятых мерах
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Губернатор Свердловской области прибыл в село Шайдуриха, где ночью произошел крупный пожар, уничтоживший 41 строение. Он планирует пообщаться с представителями экстренных служб, МЧС, властями и местными жителями, передает корреспондент URA.RU. «Евгений Куйвашев работает в Шайдурихе. Он уже заслушал доклад от представителей МЧС о проделанной работе и предварительных причинах пожара», — сообщает журналист. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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