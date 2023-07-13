Авиалесоохрана установила очаг возгорания в Шайдурихе

Авиалесоохрана: огонь мог прийти в Шайдуриху из камышей местной реки

13 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в камышах (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Очаг возгорания, с которого начался крупный пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область), может находиться в пойме местной реки, где растут камыши. Об этом URA.RU рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров. «В районе 4:00 часов утра [13 июля] мы поднимали над Шайдурихой квадрокоптер с тепловизором, отслеживали все кромки. Предварительно, пожар пришел с поймы реки, из камышей, даже не из гослесфонда. А дальше благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа пролетел более семи километров», — поделился глава авиабазы. Также Петров добавил, что есть действующий пожар в районе деревень Ольховка — Кедровое Верхнепышминского района, но между ним и пожаром в Шайдурихе достаточно большой разрыв — около двух километров. На тепловизоре этот участок обозначен черным цветом, то есть он холодный. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители считают, будто пожар к ним пришел из лесов со стороны Ольховки. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

Очаг возгорания, с которого начался крупный пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область), может находиться в пойме местной реки, где растут камыши. Об этом URA.RU рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров. «В районе 4:00 часов утра [13 июля] мы поднимали над Шайдурихой квадрокоптер с тепловизором, отслеживали все кромки. Предварительно, пожар пришел с поймы реки, из камышей, даже не из гослесфонда. А дальше благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа пролетел более семи километров», — поделился глава авиабазы. Также Петров добавил, что есть действующий пожар в районе деревень Ольховка — Кедровое Верхнепышминского района, но между ним и пожаром в Шайдурихе достаточно большой разрыв — около двух километров. На тепловизоре этот участок обозначен черным цветом, то есть он холодный. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители считают, будто пожар к ним пришел из лесов со стороны Ольховки. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.