Авиалесоохрана установила очаг возгорания в Шайдурихе

Авиалесоохрана: огонь мог прийти в Шайдуриху из камышей местной реки
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в камышах (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Очаг возгорания, с которого начался крупный пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область), может находиться в пойме местной реки, где растут камыши. Об этом URA.RU рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров.

«В районе 4:00 часов утра [13 июля] мы поднимали над Шайдурихой квадрокоптер с тепловизором, отслеживали все кромки. Предварительно, пожар пришел с поймы реки, из камышей, даже не из гослесфонда. А дальше благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа пролетел более семи километров», — поделился глава авиабазы.

Также Петров добавил, что есть действующий пожар в районе деревень Ольховка — Кедровое Верхнепышминского района, но между ним и пожаром в Шайдурихе достаточно большой разрыв — около двух километров. На тепловизоре этот участок обозначен черным цветом, то есть он холодный. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители считают, будто пожар к ним пришел из лесов со стороны Ольховки.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

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Очаг возгорания, с которого начался крупный пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область), может находиться в пойме местной реки, где растут камыши. Об этом URA.RU рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Петров. «В районе 4:00 часов утра [13 июля] мы поднимали над Шайдурихой квадрокоптер с тепловизором, отслеживали все кромки. Предварительно, пожар пришел с поймы реки, из камышей, даже не из гослесфонда. А дальше благодаря сильному порывистому южному ветру за два часа пролетел более семи километров», — поделился глава авиабазы. Также Петров добавил, что есть действующий пожар в районе деревень Ольховка — Кедровое Верхнепышминского района, но между ним и пожаром в Шайдурихе достаточно большой разрыв — около двух километров. На тепловизоре этот участок обозначен черным цветом, то есть он холодный. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители считают, будто пожар к ним пришел из лесов со стороны Ольховки. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, двум людям потребовалась помощь врачей. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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