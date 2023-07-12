12 июля 2023

При пожаре в поселке Шайдуриха погибла женщина и два человека пострадали

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Под завалами на пожаре в поселке Шайдуриха нашли тело женщины
Под завалами на пожаре в поселке Шайдуриха нашли тело женщины Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Один человек погиб при пожаре в поселке Шайдуриха (Свердловская область). Под завалами нашли тело женщины, еще два человека с ожогами обратились за помощью к врачам, сообщает официальный telegram-канал правительства региона.

«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая. Также зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

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Один человек погиб при пожаре в поселке Шайдуриха (Свердловская область). Под завалами нашли тело женщины, еще два человека с ожогами обратились за помощью к врачам, сообщает официальный telegram-канал правительства региона. «По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая. Также зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. В огне сгорело 41 строение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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