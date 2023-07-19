Танк «Женской гвардии Урала» уничтожил позиции ВСУ. Видео 20 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 + Подшефный танк «Женской гвардии Урала» поразил позиции техники ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации военнослужащие первой Славянской бригады, управляя подшефным танком Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ), поразили позиции танка ВСУ. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке „Женской гвардии Урала“ позицию врага», — сказала Антипина. По ее совам, Т-72Б3М отрабатывает на позициях Авдеевского направления. «Танк справляется с поставленными задачами», — добавила собеседница агентства. В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону СВО. В апреле того же года он поучаствовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже Т-72Б3М отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. В зоне спецоперации военнослужащие первой Славянской бригады, управляя подшефным танком Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ), поразили позиции танка ВСУ. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке „Женской гвардии Урала“ позицию врага», — сказала Антипина. По ее совам, Т-72Б3М отрабатывает на позициях Авдеевского направления. «Танк справляется с поставленными задачами», — добавила собеседница агентства. В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону СВО. В апреле того же года он поучаствовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже Т-72Б3М отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям