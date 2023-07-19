19 июля 2023

Танк «Женской гвардии Урала» уничтожил позиции ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, танкисты, военные, оружие, наступление, штурм, военнослужащие, спецназ, маскировка, танк, сво, армия россии, калибр, т 72, динамическая защита, огневая поддержка
Подшефный танк «Женской гвардии Урала» поразил позиции техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации военнослужащие первой Славянской бригады, управляя подшефным танком Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ), поразили позиции танка ВСУ. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

«Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке „Женской гвардии Урала“ позицию врага», — сказала Антипина.

По ее совам, Т-72Б3М отрабатывает на позициях Авдеевского направления. «Танк справляется с поставленными задачами», — добавила собеседница агентства.

В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону СВО. В апреле того же года он поучаствовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже Т-72Б3М отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне спецоперации военнослужащие первой Славянской бригады, управляя подшефным танком Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ), поразили позиции танка ВСУ. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке „Женской гвардии Урала“ позицию врага», — сказала Антипина. По ее совам, Т-72Б3М отрабатывает на позициях Авдеевского направления. «Танк справляется с поставленными задачами», — добавила собеседница агентства. В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону СВО. В апреле того же года он поучаствовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже Т-72Б3М отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...