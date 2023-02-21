Самая последняя модификация боевого танка Т-72БЗМ отправилась к солдатам на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью заявляли о готовности поддержать солдат на фронте. Об этом URA.RU рассказали сами женщины.

«К солдатам отправится танк Т-72Б3М, который уже принимал участие в боях, производства Уральского вагоностроительного завода. Самая последняя модификация основного боевого танка (ОБТ) Российской армии. Совсем недавно его поставили в танковый батальон Первой бригады Первого армейского корпуса (ДНР)», — сказано в сообщении.

Организаторы ЖГУТа осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, для того чтобы бойцы смогли работать на мощной технике. «Наше объединение приняло шефство над танком и экипажем — вся необходимая поддержка танкистам Донбасса от Урала будет оказываться», — отметили женщины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылся «Центр поколения Z», задачами которого являются патриотическое воспитание детей, а также обучение их владению различными видами оружия и управлению беспилотниками. Организаторами центра являются «Женская гвардия Урала» и «ЦСО Урал».