Танк «Женской гвардии Урала» уничтожил пять единиц техники ВСУ

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Ольга Сметанина: также танк ЖГУТа уничтожил несколько укрепленных позиций ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подшефный «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) танк Т-72БЗМ участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина.

«На авдеевском направлении подшефный „Женской гвардии Урала“ танк Т-72БЗМ принял участие в четырех в боевых выходах. За этот период уничтожил порядка пяти единиц вражеской техники и несколько укрепленных позиций противника. Одной из подбитых целей был танк ВСУ», — рассказала Ольга Сметанина.

По ее словам, в ходе боевых действий по гусенице танка ЖГУТа был прилет. «В настоящее время техника отремонтирована и работает исправно», — добавила руководитель движения.

Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, чтобы бойцы смогли работать на мощной технике.

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Подшефный «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) танк Т-72БЗМ участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина. «На авдеевском направлении подшефный „Женской гвардии Урала“ танк Т-72БЗМ принял участие в четырех в боевых выходах. За этот период уничтожил порядка пяти единиц вражеской техники и несколько укрепленных позиций противника. Одной из подбитых целей был танк ВСУ», — рассказала Ольга Сметанина. По ее словам, в ходе боевых действий по гусенице танка ЖГУТа был прилет. «В настоящее время техника отремонтирована и работает исправно», — добавила руководитель движения. Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, чтобы бойцы смогли работать на мощной технике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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