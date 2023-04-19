Танк «Женской гвардии Урала» уничтожил пять единиц техники ВСУ

19 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Ольга Сметанина: также танк ЖГУТа уничтожил несколько укрепленных позиций ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подшефный «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) танк Т-72БЗМ участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина. «На авдеевском направлении подшефный „Женской гвардии Урала“ танк Т-72БЗМ принял участие в четырех в боевых выходах. За этот период уничтожил порядка пяти единиц вражеской техники и несколько укрепленных позиций противника. Одной из подбитых целей был танк ВСУ», — рассказала Ольга Сметанина. По ее словам, в ходе боевых действий по гусенице танка ЖГУТа был прилет. «В настоящее время техника отремонтирована и работает исправно», — добавила руководитель движения. Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, чтобы бойцы смогли работать на мощной технике.

Подшефный «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) танк Т-72БЗМ участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина. «На авдеевском направлении подшефный „Женской гвардии Урала“ танк Т-72БЗМ принял участие в четырех в боевых выходах. За этот период уничтожил порядка пяти единиц вражеской техники и несколько укрепленных позиций противника. Одной из подбитых целей был танк ВСУ», — рассказала Ольга Сметанина. По ее словам, в ходе боевых действий по гусенице танка ЖГУТа был прилет. «В настоящее время техника отремонтирована и работает исправно», — добавила руководитель движения. Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, чтобы бойцы смогли работать на мощной технике.