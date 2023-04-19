Танк «Женской гвардии Урала» уничтожил пять единиц техники ВСУ

Подшефный «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) танк Т-72БЗМ участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель патриотического движения Ольга Сметанина.
«На авдеевском направлении подшефный „Женской гвардии Урала“ танк Т-72БЗМ принял участие в четырех в боевых выходах. За этот период уничтожил порядка пяти единиц вражеской техники и несколько укрепленных позиций противника. Одной из подбитых целей был танк ВСУ», — рассказала Ольга Сметанина.
По ее словам, в ходе боевых действий по гусенице танка ЖГУТа был прилет. «В настоящее время техника отремонтирована и работает исправно», — добавила руководитель движения.
Ранее URA.RU сообщало, что танк Т-72БЗМ от организаторов «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной и Елены Антипиной отправился в зону спецоперации. Представительницы движения еще осенью 2022 года заявили, что хотят принять участие в создании всех условий, чтобы бойцы смогли работать на мощной технике.
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