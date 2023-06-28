Танк «Женской гвардии Урала» отбил контрнаступление ВСУ. Видео

28 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Подшефный танк ЖГУТа отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. Информацию об этом подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Противник попытался контратаковать наши огневые позиции. Танкисты успешно отработали и отбили атаку противников (ВСУ). Техника готовится на втрое выполнение боевой задачи. Машина обслужена и загружена. Сейчас танк работает как артиллерийский снайпер, работает в позиции быстрее и точнее» — сказал офицер первого Донецкого армейского корпуса с позывным «Валун» в репортаже «Народной милиции ДНР». Боевые действия проходили на Авдеевском направлении. По информации Елены Антипиной, на видео речь идет о подшефном танке Т-72Б3М «Женской гвардии Урала». «Танк ежедневно отрабатывает на 100%. Мы стараемся регулярно получать информацию от танкистов, как техника себя ведет на фронте», — добавила собеседница агентства. В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону спецоперации. В апреле того же года стало известно, что он участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже танкисты похвалили танк «Женской гвардии Урала» в интервью у Соловьева.

В зоне специальной военной операции подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. Информацию об этом подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина. «Противник попытался контратаковать наши огневые позиции. Танкисты успешно отработали и отбили атаку противников (ВСУ). Техника готовится на втрое выполнение боевой задачи. Машина обслужена и загружена. Сейчас танк работает как артиллерийский снайпер, работает в позиции быстрее и точнее» — сказал офицер первого Донецкого армейского корпуса с позывным «Валун» в репортаже «Народной милиции ДНР». Боевые действия проходили на Авдеевском направлении. По информации Елены Антипиной, на видео речь идет о подшефном танке Т-72Б3М «Женской гвардии Урала». «Танк ежедневно отрабатывает на 100%. Мы стараемся регулярно получать информацию от танкистов, как техника себя ведет на фронте», — добавила собеседница агентства. В феврале 2023 года подшефный танк ЖГУТа отправился в зону спецоперации. В апреле того же года стало известно, что он участвовал в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники. Позже танкисты похвалили танк «Женской гвардии Урала» в интервью у Соловьева.