В США строят догадки, зачем Шойгу ездил в Северную Корею

Блинкен думает, что Шойгу ездил в КНДР за оружием

29 июля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

США думают, что РФ хочет получить оружие от КНДР, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу ездил к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну якобы для получения оружия. С таким предположением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он думает, что России нужно оружие от КДНР, чтобы продолжать спецоперацию на Украине. «Я сильно сомневаюсь, что он (Шойгу — прим. URA.RU) там был на отдыхе. <…> Мы видим, что Россия пытается заручиться поддержкой по оружию везде, чтобы продолжить боевые действия на Украине <…> Мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен на пресс-конференции. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США. Шойгу прилетел в Северную Корею 25 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе поездки он встретился с Ким Чен Ыном. Они вместе посетили выставку новейшего вооружения КДНР. Там лидер Северной Кореи показал Шойгу секретные беспилотники, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

Министр обороны России Сергей Шойгу ездил к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну якобы для получения оружия. С таким предположением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он думает, что России нужно оружие от КДНР, чтобы продолжать спецоперацию на Украине. «Я сильно сомневаюсь, что он (Шойгу — прим. URA.RU) там был на отдыхе. <…> Мы видим, что Россия пытается заручиться поддержкой по оружию везде, чтобы продолжить боевые действия на Украине <…> Мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен на пресс-конференции. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США. Шойгу прилетел в Северную Корею 25 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе поездки он встретился с Ким Чен Ыном. Они вместе посетили выставку новейшего вооружения КДНР. Там лидер Северной Кореи показал Шойгу секретные беспилотники, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.