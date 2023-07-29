В США строят догадки, зачем Шойгу ездил в Северную Корею

Блинкен думает, что Шойгу ездил в КНДР за оружием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
США думают, что РФ хочет получить оружие от КНДР, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу ездил к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну якобы для получения оружия. С таким предположением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он думает, что России нужно оружие от КДНР, чтобы продолжать спецоперацию на Украине.

«Я сильно сомневаюсь, что он (Шойгу — прим. URA.RU) там был на отдыхе. <…> Мы видим, что Россия пытается заручиться поддержкой по оружию везде, чтобы продолжить боевые действия на Украине <…> Мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен на пресс-конференции. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США.

Шойгу прилетел в Северную Корею 25 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе поездки он встретился с Ким Чен Ыном. Они вместе посетили выставку новейшего вооружения КДНР. Там лидер Северной Кореи показал Шойгу секретные беспилотники, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Сергей Шойгу ездил к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну якобы для получения оружия. С таким предположением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он думает, что России нужно оружие от КДНР, чтобы продолжать спецоперацию на Украине. «Я сильно сомневаюсь, что он (Шойгу — прим. URA.RU) там был на отдыхе. <…> Мы видим, что Россия пытается заручиться поддержкой по оружию везде, чтобы продолжить боевые действия на Украине <…> Мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен на пресс-конференции. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства США. Шойгу прилетел в Северную Корею 25 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе поездки он встретился с Ким Чен Ыном. Они вместе посетили выставку новейшего вооружения КДНР. Там лидер Северной Кореи показал Шойгу секретные беспилотники, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...