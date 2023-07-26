Ким Чен Ын и Шойгу вместе сходили на выставку оружия

27 июля 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын посетил «Выставку вооружений-2023» с Сергеем Шойгу Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели «Выставку вооружений-2023» и представленные на ней новые образцы оружия и техники. Об этом сообщили северокорейские СМИ. «Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Также Ким Чен Ын рассказала Шойгу о вооружениях и боевой технике», — передает «Голос Кореи». «Выставка вооружений -2023» организована при спонсорской поддержке Минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины в Великой Отечественной освободительной войне. Также Ким Чен Ын выразил благодарность российской делегации за визит в Пхеньян. Шойгу в ответ поблагодарил лидера КНДР за гостеприимство. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства. Утром 27 июля стало известно, что Сергей Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном. В ходе нее Шойгу передал личное послание от президента России Владимира Путина лидеру КНДР.

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели «Выставку вооружений-2023» и представленные на ней новые образцы оружия и техники. Об этом сообщили северокорейские СМИ. «Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Также Ким Чен Ын рассказала Шойгу о вооружениях и боевой технике», — передает «Голос Кореи». «Выставка вооружений -2023» организована при спонсорской поддержке Минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины в Великой Отечественной освободительной войне. Также Ким Чен Ын выразил благодарность российской делегации за визит в Пхеньян. Шойгу в ответ поблагодарил лидера КНДР за гостеприимство. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства. Утром 27 июля стало известно, что Сергей Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном. В ходе нее Шойгу передал личное послание от президента России Владимира Путина лидеру КНДР.