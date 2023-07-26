26 июля 2023

Ким Чен Ын и Шойгу вместе сходили на выставку оружия

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын посетил «Выставку вооружений-2023» с Сергеем Шойгу Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели «Выставку вооружений-2023» и представленные на ней новые образцы оружия и техники. Об этом сообщили северокорейские СМИ.

«Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Также Ким Чен Ын рассказала Шойгу о вооружениях и боевой технике», — передает «Голос Кореи». «Выставка вооружений -2023» организована при спонсорской поддержке Минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины в Великой Отечественной освободительной войне.

Также Ким Чен Ын выразил благодарность российской делегации за визит в Пхеньян. Шойгу в ответ поблагодарил лидера КНДР за гостеприимство. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства.

Утром 27 июля стало известно, что Сергей Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном. В ходе нее Шойгу передал личное послание от президента России Владимира Путина лидеру КНДР.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели «Выставку вооружений-2023» и представленные на ней новые образцы оружия и техники. Об этом сообщили северокорейские СМИ. «Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Также Ким Чен Ын рассказала Шойгу о вооружениях и боевой технике», — передает «Голос Кореи». «Выставка вооружений -2023» организована при спонсорской поддержке Минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины в Великой Отечественной освободительной войне. Также Ким Чен Ын выразил благодарность российской делегации за визит в Пхеньян. Шойгу в ответ поблагодарил лидера КНДР за гостеприимство. Ким Чен Ын во время встречи заявил, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства. Утром 27 июля стало известно, что Сергей Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном. В ходе нее Шойгу передал личное послание от президента России Владимира Путина лидеру КНДР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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