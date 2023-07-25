Сергей Шойгу посетит Северную Корею для участия в торжествах

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу посетит КНДР для укрепления военных связей между странами Фото:

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправится в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российская делегация во главе с Шойгу 25—27 июля посетит КНДР», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что этот визит будет способствовать укреплению военных связей между Россией и Северной Кореей, а также станет важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами. Шойгу посетит торжества по случаю победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, заключили в Минобороны.

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Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправится в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российская делегация во главе с Шойгу 25—27 июля посетит КНДР», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что этот визит будет способствовать укреплению военных связей между Россией и Северной Кореей, а также станет важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами. Шойгу посетит торжества по случаю победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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