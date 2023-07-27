Ким Чен Ын показал Шойгу секретные беспилотники

27 июля 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Беспилотники были показаны впервые (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи показал министру обороны РФ Сергею Шойгу секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщают Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и новостное агентство Южной Кореи Yonhap News Agenсy. Эти БПЛА были показаны впервые. «Товарищ Ким Чен Ын ознакомил Сергея Шойгу с оружиями и боевыми техниками, которые разработаны, произведены по выдвинутой на VIII съезде ТПК программе развития дела обороны государства», — говорится в сообщении ЦТАК . Yonhap , ссылаясь на опубликованные фотографии, делает вывод, что этим продемонстрированным вооружением оказались новые беспилотники, схожие с американскими Reaper и Globak Hawk. Уточняется, что КНДР уже провела испытания этих БПЛА. На самой встрече Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы, касающиеся взаимного интереса двух стран против «своеволия и произвола империалистов». Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность, что народ и армия России достигнут успехов в борьбе за построение сильного государства.



Шойгу отправился в КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе визита он встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Полковник Виктор Баранец предположил, что визит Шойгу может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи показал министру обороны РФ Сергею Шойгу секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщают Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и новостное агентство Южной Кореи Yonhap News Agenсy. Эти БПЛА были показаны впервые. «Товарищ Ким Чен Ын ознакомил Сергея Шойгу с оружиями и боевыми техниками, которые разработаны, произведены по выдвинутой на VIII съезде ТПК программе развития дела обороны государства», — говорится в сообщении ЦТАК. Yonhap, ссылаясь на опубликованные фотографии, делает вывод, что этим продемонстрированным вооружением оказались новые беспилотники, схожие с американскими Reaper и Globak Hawk. Уточняется, что КНДР уже провела испытания этих БПЛА. На самой встрече Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы, касающиеся взаимного интереса двух стран против «своеволия и произвола империалистов». Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность, что народ и армия России достигнут успехов в борьбе за построение сильного государства. Шойгу отправился в КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе визита он встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Полковник Виктор Баранец предположил, что визит Шойгу может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения.