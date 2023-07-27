Ким Чен Ын показал Шойгу секретные беспилотники

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотники были показаны впервые (архивное фото) Фото:

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи показал министру обороны РФ Сергею Шойгу секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщают Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и новостное агентство Южной Кореи Yonhap News Agenсy. Эти БПЛА были показаны впервые.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил Сергея Шойгу с оружиями и боевыми техниками, которые разработаны, произведены по выдвинутой на VIII съезде ТПК программе развития дела обороны государства», — говорится в сообщении ЦТАК. Yonhap, ссылаясь на опубликованные фотографии, делает вывод, что этим продемонстрированным вооружением оказались новые беспилотники, схожие с американскими Reaper и Globak Hawk. Уточняется, что КНДР уже провела испытания этих БПЛА.

На самой встрече Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы, касающиеся взаимного интереса двух стран против «своеволия и произвола империалистов». Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность, что народ и армия России достигнут успехов в борьбе за построение сильного государства.

Шойгу отправился в КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе визита он встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Полковник Виктор Баранец предположил, что визит Шойгу может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи показал министру обороны РФ Сергею Шойгу секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщают Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и новостное агентство Южной Кореи Yonhap News Agenсy. Эти БПЛА были показаны впервые. «Товарищ Ким Чен Ын ознакомил Сергея Шойгу с оружиями и боевыми техниками, которые разработаны, произведены по выдвинутой на VIII съезде ТПК программе развития дела обороны государства», — говорится в сообщении ЦТАК. Yonhap, ссылаясь на опубликованные фотографии, делает вывод, что этим продемонстрированным вооружением оказались новые беспилотники, схожие с американскими Reaper и Globak Hawk. Уточняется, что КНДР уже провела испытания этих БПЛА. На самой встрече Ким Чен Ын обсудил с Шойгу вопросы, касающиеся взаимного интереса двух стран против «своеволия и произвола империалистов». Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность, что народ и армия России достигнут успехов в борьбе за построение сильного государства. Шойгу отправился в КНДР для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В ходе визита он встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Полковник Виктор Баранец предположил, что визит Шойгу может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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