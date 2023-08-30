Глава Запорожской области опроверг взятие Работино ВСУ

30 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ не прорвали первую линию обороны в районе Работино, заявил Балицкий Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не взяли село Работино. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, опровергнув многочисленные сообщения западных и украинских СМИ о якобы захваченном населенном пункте. По его словам, украинская армия не прорвала даже первую линию обороны ВС РФ. «Не взломана первая линия. Тот, кто рядом находится, понимает, что первая линия не пройдена — а это самый главный рубеж нашей обороны. Все это ЦИПсОшные приемы. Они могут нарисовать там все что угодно. Они Работино не взяли, я разговариваю с ребятами из 810-й бригады. Мы постоянно знаем ситуацию, где находятся наши ребята», — заявил Балицкий в эфире «России 24». Ранее Балицкий называл рубеж Работино — Вербовое главной целью ВСУ в Запорожской области. После этого украинские и западные СМИ начали публиковать сообщения о якобы закреплении ВСУ в селе Работино. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отмечал, что украинские войска пытаются угодить киевскому командованию, взяв село, несмотря на большие потери.

Вооруженные силы Украины не взяли село Работино. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, опровергнув многочисленные сообщения западных и украинских СМИ о якобы захваченном населенном пункте. По его словам, украинская армия не прорвала даже первую линию обороны ВС РФ. «Не взломана первая линия. Тот, кто рядом находится, понимает, что первая линия не пройдена — а это самый главный рубеж нашей обороны. Все это ЦИПсОшные приемы. Они могут нарисовать там все что угодно. Они Работино не взяли, я разговариваю с ребятами из 810-й бригады. Мы постоянно знаем ситуацию, где находятся наши ребята», — заявил Балицкий в эфире «России 24». Ранее Балицкий называл рубеж Работино — Вербовое главной целью ВСУ в Запорожской области. После этого украинские и западные СМИ начали публиковать сообщения о якобы закреплении ВСУ в селе Работино. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отмечал, что украинские войска пытаются угодить киевскому командованию, взяв село, несмотря на большие потери.