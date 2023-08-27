Балицкий раскрыл главную цель ВСУ в Запорожской области Балицкий: ВСУ хотят закрепиться в Запорожской области, захватив Работино 27 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 + ВСУ активно наступают на участке фронта между селами Работино и Вербовое, подчеркнул Евгений Балицкий Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают закрепиться в Запорожской области, захватив рубеж между селами Работино и Вербовое. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Планы командования ВСУ понятны, хотят всеми способами закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, бросая на убой все имеющиеся резервы», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что накануне на данном направлении было обнаружено передвижение девяти украинских колонн, состоящих из военной техники и солдат — все они были уничтожены. Солдаты ВС РФ накануне уничтожили группу украинских штурмовиков в районе Работино. ВСУ более месяца активно наступают в направлении данного села. По мнению Балицкого, украинские солдаты не способны наступать батальонами, так как они все будут уничтожены. Поэтому, в конечном итоге, контрнаступление провалится. Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают закрепиться в Запорожской области, захватив рубеж между селами Работино и Вербовое. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Планы командования ВСУ понятны, хотят всеми способами закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, бросая на убой все имеющиеся резервы», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что накануне на данном направлении было обнаружено передвижение девяти украинских колонн, состоящих из военной техники и солдат — все они были уничтожены. Солдаты ВС РФ накануне уничтожили группу украинских штурмовиков в районе Работино. ВСУ более месяца активно наступают в направлении данного села. По мнению Балицкого, украинские солдаты не способны наступать батальонами, так как они все будут уничтожены. Поэтому, в конечном итоге, контрнаступление провалится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям