Рогозин: в Работино ВСУ хотят сделать подарок командованию

Рогозин: ВСУ пытаются угодить начальству, атакуя Работино

24 августа 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин заявил об активных атаках ВСУ в районе Работино Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска начали активно наступать на село Работино Запорожской области. Таким образом ВСУ пытаются угодить своему командованию, считает руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря на колоссальные потери», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, украинские силы атакуют беспилотниками, а также пытаются прорваться с помощью штурмовых отрядов. В последнее время участились бои близ села Работино. Минобороны сообщало, что ВС России отразили четыре атаки Киева около населенного пункта, пишет «Царьград». Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рубеж обороны поселка станет последним для ВСУ, передает MK.RU .

Украинские войска начали активно наступать на село Работино Запорожской области. Таким образом ВСУ пытаются угодить своему командованию, считает руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В Работино Запорожской области ВСУ начали активно наступать. Видимо, под праздник своей незалежности решили угодить киевскому начальству, несмотря на колоссальные потери», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, украинские силы атакуют беспилотниками, а также пытаются прорваться с помощью штурмовых отрядов. В последнее время участились бои близ села Работино. Минобороны сообщало, что ВС России отразили четыре атаки Киева около населенного пункта, пишет «Царьград». Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рубеж обороны поселка станет последним для ВСУ, передает MK.RU.