Россия отказалась выдавать Башара Асада другим государствам

Россия не будет отдавать бывшего президента Сирии Башара Асада другим государствам, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на его арест. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Президент Асад в России. Он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — цитирует «Коммерсант» Рябкова.
Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС и считает их недействительными. Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета. Почему в Сирии сменилась власть, какие стороны там воюют — в материале URA.RU.
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