Bild: самолет Асада, вероятно, был сбит во время полета в Москву

Bild: самолет Асада был сбит, вероятно, во время полета в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возможно, самолет Башара Асада был сбит зенитными ракетами во время полета в Россию
Возможно, самолет Башара Асада был сбит зенитными ракетами во время полета в Россию Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Появилась информация о том, что самолет Ил-76, на котором из Дамаска вылетел президент Сирии Башар Асад, был сбит зенитной ракетой класса «земля-воздух» во время полета. Предположительно, в это время борт направлялся в Россию. 

«44-летний самолет сирийской армии вылетел из Дамаска в 04:59 по местному времени. Пункт назначения был неизвестен, но, возможно, это Россия... В 05:29 местного времени запись полетных данных закончилась. Примерно в это же время с военной базы, где располагались зенитные ракеты и которую сирийская армия недавно покинула без боя, была выпущена ракета класса „земля-воздух“ по спасающемуся самолету Асада», — пишет Bild.

По данным издания, грузовой самолет изначально направился в юго-восточном направлении, а затем, совершив продолжительный левый поворот, изменил курс на северо-запад к сирийскому городу Хомс. После этого он исчез с радаров. Очевидцы сообщают, что слышали громкие взрывы около деревни Аль-Сувайри, расположенной к западу от Хомса.

Информация о полете самолета Ил-76 указывает на то, что его последний маневр выполнялся на крутой траектории в 20 километрах к западу от Хомса, причем борт резко снижал как скорость, так и высоту. В последние моменты перед прекращением записи зафиксировано повышение скорости с 100 до 160 узлов.

В воскресенье, 8 декабря, здание государственного радиовещания и телевидения в центре Дамаска в Сирии перешло под контроль вооруженных группировок. Представители вооруженной оппозиции заявили, что в «новой Сирии» будет установлено «мирное сосуществование», где будут господствовать справедливость и сохранение достоинства всех граждан страны. Президент Сирии Башар Асад вынужден был покинуть Дамаск. Вслед за президентом из столицы уезжают как мирное население, так и военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилась информация о том, что самолет Ил-76, на котором из Дамаска вылетел президент Сирии Башар Асад, был сбит зенитной ракетой класса «земля-воздух» во время полета. Предположительно, в это время борт направлялся в Россию.  «44-летний самолет сирийской армии вылетел из Дамаска в 04:59 по местному времени. Пункт назначения был неизвестен, но, возможно, это Россия... В 05:29 местного времени запись полетных данных закончилась. Примерно в это же время с военной базы, где располагались зенитные ракеты и которую сирийская армия недавно покинула без боя, была выпущена ракета класса „земля-воздух“ по спасающемуся самолету Асада», — пишет Bild. По данным издания, грузовой самолет изначально направился в юго-восточном направлении, а затем, совершив продолжительный левый поворот, изменил курс на северо-запад к сирийскому городу Хомс. После этого он исчез с радаров. Очевидцы сообщают, что слышали громкие взрывы около деревни Аль-Сувайри, расположенной к западу от Хомса. Информация о полете самолета Ил-76 указывает на то, что его последний маневр выполнялся на крутой траектории в 20 километрах к западу от Хомса, причем борт резко снижал как скорость, так и высоту. В последние моменты перед прекращением записи зафиксировано повышение скорости с 100 до 160 узлов. В воскресенье, 8 декабря, здание государственного радиовещания и телевидения в центре Дамаска в Сирии перешло под контроль вооруженных группировок. Представители вооруженной оппозиции заявили, что в «новой Сирии» будет установлено «мирное сосуществование», где будут господствовать справедливость и сохранение достоинства всех граждан страны. Президент Сирии Башар Асад вынужден был покинуть Дамаск. Вслед за президентом из столицы уезжают как мирное население, так и военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...