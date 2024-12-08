Bild: самолет Асада, вероятно, был сбит во время полета в Москву

Появилась информация о том, что самолет Ил-76, на котором из Дамаска вылетел президент Сирии Башар Асад, был сбит зенитной ракетой класса «земля-воздух» во время полета. Предположительно, в это время борт направлялся в Россию.
«44-летний самолет сирийской армии вылетел из Дамаска в 04:59 по местному времени. Пункт назначения был неизвестен, но, возможно, это Россия... В 05:29 местного времени запись полетных данных закончилась. Примерно в это же время с военной базы, где располагались зенитные ракеты и которую сирийская армия недавно покинула без боя, была выпущена ракета класса „земля-воздух“ по спасающемуся самолету Асада», — пишет Bild.
По данным издания, грузовой самолет изначально направился в юго-восточном направлении, а затем, совершив продолжительный левый поворот, изменил курс на северо-запад к сирийскому городу Хомс. После этого он исчез с радаров. Очевидцы сообщают, что слышали громкие взрывы около деревни Аль-Сувайри, расположенной к западу от Хомса.
Информация о полете самолета Ил-76 указывает на то, что его последний маневр выполнялся на крутой траектории в 20 километрах к западу от Хомса, причем борт резко снижал как скорость, так и высоту. В последние моменты перед прекращением записи зафиксировано повышение скорости с 100 до 160 узлов.
В воскресенье, 8 декабря, здание государственного радиовещания и телевидения в центре Дамаска в Сирии перешло под контроль вооруженных группировок. Представители вооруженной оппозиции заявили, что в «новой Сирии» будет установлено «мирное сосуществование», где будут господствовать справедливость и сохранение достоинства всех граждан страны. Президент Сирии Башар Асад вынужден был покинуть Дамаск. Вслед за президентом из столицы уезжают как мирное население, так и военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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