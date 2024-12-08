ТАСС: Башар Асад, которого считали погибшим, прибыл в Москву вместе с семьей

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Президент Сирии появился в Москве Фото:
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Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Об этом пишет ТАСС.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», — заявил ТАСС источник в Кремле. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета.

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Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Об этом пишет ТАСС. «Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», — заявил ТАСС источник в Кремле. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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