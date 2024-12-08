ТАСС: Башар Асад, которого считали погибшим, прибыл в Москву вместе с семьей

08 декабря 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Президент Сирии появился в Москве Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Об этом пишет ТАСС. «Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», — заявил ТАСС источник в Кремле. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Об этом пишет ТАСС. «Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», — заявил ТАСС источник в Кремле. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета.