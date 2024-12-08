ТАСС: Башар Асад, которого считали погибшим, прибыл в Москву вместе с семьей

Президент Сирии появился в Москве
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Президент Сирии Башар Асад после госпереворота в своей стране прибыл в Москву. Об этом пишет ТАСС.
«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище», — заявил ТАСС источник в Кремле. Ранее неоднократно поступали сообщения, что Асад погиб во время авиаперелета.
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