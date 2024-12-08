Кто захватил Сирию, какие силы воюют и почему: что надо знать о ситуации в Дамаске

Al Jazeera: вооруженная оппозиция Сирии вошла в Тартус

08 декабря 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы вошли в Тартус. URA.RU рассказывает историю гражданской войны в Сирии, которая продолжается уже 13 лет. Как начинался конфликт в Сирии: что произошло Почему Асад сдал страну за 12 дней Что было до этого После того как завершились активные боевые действия между Израилем и боевиками из ливанской «Хезболлы», а также палестинской ХАМАС, обострился конфликт на территории Сирии. С 28 ноября экстремистские группировки начали атаковать правительственные силы в Идлибе и Алеппо, находящиеся на северо-западе страны. В операции участвовали представители Национального фронта освобождения — сирийской исламистской повстанческой группы, а также так называемая «Сирийская национальная армии», которая также представляет собой оппозиционную силу. Страны Запада открыто заявляли о поддержке последних. В частности, об этом говорили в США, Великобритании, Турции, Франции и ряде других стран. Россия же выступала с поддержкой правительственных сил страны, оказывая поддержку армии. Повстанцы начали проведение операции под названием «Сдерживание агрессии». Ведущую роль в ней играла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация). Она является преемницей «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это бывший сирийский филиал «Аль-Каиды» (также террористическая организация, запрещена в России). Вернуться к навигатору Боевики практически не сталкивались с сопротивлением со стороны сирийской армии. К 29 ноября повстанцы захватили Алеппо, второй по значимости город Сирии и административный центр одноименной провинции. На следующий день они полностью восстановили контроль над восточной частью провинции Идлиб. К 5 декабря повстанцы заняли Хаму, четвертый по величине город Сирии, и несколько населенных пунктов в провинции. Уже 7 декабря «Сирийская национальная армия» взяла под контроль Пальмиру. Параллельно с этим продолжались боевые действия за Хомс, что открыло повстанцам путь к Дамаску и отрезало правительственные силы Асада от прибрежных районов страны. В ночь на 8 декабря антиправительственные войска вошли в Дамаск, объявив его «свободным от тирана Башара Асада». Сам президент экстренно покинул столицу, но дальнейшая его судьба неизвестна. Согласно данным Flightradar24, самолет, предположительно, с Асадом на борту пропал с радаров. Премьер-министр Гази аль-Джаляли, оставшийся в Дамаске, заявил, что не знает о местоположения Асада. Некоторые журналисты предполагают, что самолет Башара Асада мог потерпеть крушение. Асад занимал пост президента Сирии с 2000 года. Вернуться к навигатору По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, Башар Асад совершил главную ошибку — после 2015 года, когда ситуация в регионе урегулировалась при поддержке России, Асад не стал проводить в стране никаких реформ. Все это привело к ухудшению состояния сирийской армии из-за экономических трудностей. По итогу она не смогла справиться с организованными оппозиционными силами, поддерживаемыми экстремистскими боевиками. Вернуться к навигатору Десять лет назад в Сирии разразилась гражданская война. 15 марта 2011 года в Дамаске состоялся один из первых массовых протестов против правления Башара Асада. К тому времени в ходе серии вооруженных мятежей в арабских странах, известной как «Арабская весна», уже произошли отставки президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али, который находился у власти 24 года, и президента Египта Хосни Мубарака, правившего 30 лет. Сам Асад на тот момент правил страной 10 лет. В Сирии протестующие выдвигали лозунги против коррупции, в поддержку демократии и свободы слова. Они требовали от Башара Асада освободить пост президента. Перед этим митингом в Дамаске случились события в Дераа, на границе с Иорданией. В начале марта там арестовали школьников из известных местных семей за надпись на школьной стене: «Твоя очередь, доктор», что было намеком на возможную судьбу Башара Асада, офтальмолога по образованию. Аресты детей спровоцировали уличные протесты, на которые полиция отреагировала силой. Протесты в Дераа продолжились и также были жестоко подавлены. 18 марта по демонстрантам был открыт огонь, что привело к гибели четырех человек. После похорон погибших вспыхнули новые беспорядки, и вскоре часть города перешла под контроль протестующих. К апрелю беспорядки охватили всю страну, в результате столкновений с полицией погибли десятки людей. Вернуться к навигатору Международный комитет Красного Креста 15 июля официально признал ситуацию в Сирии гражданской войной. В 2014 году в Сирию из Ирака начали проникать боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». К осени 2015 года они подошли к Дамаску. В ответ США возглавили коалицию, начавшую удары по позициям террористов, а Россия запустила свою антитеррористическую операцию. К концу 2017 года обе страны заявили о разгроме ИГ, и силы правительства Асада начали восстанавливать контроль над страной. Попытки мирного урегулирования конфликта В октябре 2019 года начал работу Сирийский конституционный комитет, однако работа над новой Конституцией так и не началась. Башар Асад проигнорировал все советы от России и других мировых лидеров по урегулированию ситуации в стране и проведению реформ в социальной, экономической и других сферах. К 2021 году гражданская война в Сирии превратилась в самый кровопролитный конфликт XXI века. На тот момент она унесла жизни приблизительно 600 тысяч человек и спровоцировала волну беженцев. За это время конфликт пережил несколько фаз. Гражданская война расширилась за счет участия других стран и борьбы с терроризмом. Вернуться к навигатору