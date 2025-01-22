Гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» лишил авианосцы стран НАТО смысла существования благодаря своей разрушительной скорости. Об этом сообщает The National Interest.
«Когда российская ракета „Орешник“ ударила по украинскому заводу ПО „Южмаш“ в Днепре, ангелы-хранители авианосцев по всему миру плакали. Этим оружием можно стрелять по общей площади любого авианосца и добиться попадания. Так максимальная скорость американского авианосца класса „Нимиц“ составляет примерно тридцать узлов (34,5 миль в час), в то время как максимальная скорость ракеты „Орешник“ составляет от 10 до 11 Махов (7610–8450 миль в час). Идея о том, что авианосец может обогнать такую ракету, смехотворна», — пишет журнал The National Interest.
Издание отмечает, что строительство авианосца класса «Нимиц» варьируются от 6,2 млрд до 11,2 млрд долларов. Это означает, что на каждый авианосец, который строят США, в России смогут построить до 278 ракет «Орешник». Русские без лишнего шума разработали технологию, которая выполняет миссию авианосца, но не будет страдать от этих недостатков, отмечают западные аналитики.
Американские средства массовой информации ранее сообщили, что для создания ракеты «Орешник» применялось западное оборудование. Журналисты, ссылаясь на данные украинской разведки, утверждают, что разработчики искали специалистов, которые могли бы работать на японских и немецких станках для обработки металла, пишет телеканал 360.
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