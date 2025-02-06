Акула напала на россиянку на Мальдивах

На Мальдивах акула напала на российскую туристку. Как сообщают telegram-каналы, женщине прокусили руку, когда она случайно ударила хищную рыбу.
«Валерия почувствовала укус: она резко схватилась за руку и отплыла обратно к лодке», — передает Shot. По данным источника, девушка находилась на экскурсии с гидом и группой туристов в открытом море.
Отмечается, что проводник начал указывать на стаю акул. Позже он схватил туристку за руку и поплыл в сторону хищников. По словам пострадавшей, гид настолько сильно тащил ее, что женщина начала захлебываться водой и ударила рукой одну из акул.
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