Акула напала на россиянку на Мальдивах

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На Мальдивах акула прокусила руку россиянке
На Мальдивах акула прокусила руку россиянке Фото:

На Мальдивах акула напала на российскую туристку. Как сообщают telegram-каналы, женщине прокусили руку, когда она случайно ударила хищную рыбу.

«Валерия почувствовала укус: она резко схватилась за руку и отплыла обратно к лодке», — передает Shot. По данным источника, девушка находилась на экскурсии с гидом и группой туристов в открытом море.

Отмечается, что проводник начал указывать на стаю акул. Позже он схватил туристку за руку и поплыл в сторону хищников. По словам пострадавшей, гид настолько сильно тащил ее, что женщина начала захлебываться водой и ударила рукой одну из акул.

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На Мальдивах акула напала на российскую туристку. Как сообщают telegram-каналы, женщине прокусили руку, когда она случайно ударила хищную рыбу. «Валерия почувствовала укус: она резко схватилась за руку и отплыла обратно к лодке», — передает Shot. По данным источника, девушка находилась на экскурсии с гидом и группой туристов в открытом море. Отмечается, что проводник начал указывать на стаю акул. Позже он схватил туристку за руку и поплыл в сторону хищников. По словам пострадавшей, гид настолько сильно тащил ее, что женщина начала захлебываться водой и ударила рукой одну из акул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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