Самолет из Горно-Алтайска в Москву экстренно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел утром, около 10:00 по местному времени.
«По предварительным данным <...> в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск — Москва (Домодедово) воздушное судно Airbus A-320 по технической причине осуществило незапланированную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске», — передает ведомство. Сам самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».
На борту на тот момент находились свыше 150 человек. Для дальнейшего перелета выделен резервный самолет. Транспортная прокуратура Новосибирска контролирует ситуацию.
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