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Как в сложном 2020 году
свердловские предприятия
поднимают зарплаты
За пример бизнесмены берут мировой опыт
Некоторые свердловские предприятия, несмотря на пандемию, активно наращивают производство и увеличивают зарплаты сотрудникам. Это следствие улучшений бизнес-процессов, которые внедряются в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Программа стартовала в России в 2018 году. Тогда федеральные власти обратили внимание на низкую производительность труда в стране по сравнению с мировыми лидерами. К примеру, если у нас этот показатель составлял 26,4 доллара добавленной стоимости в час на человека, то в той же Ирландии – 99,5 доллара.

Ситуацию решили менять системно. В Москве был создан Федеральный центр компетенций (ФЦК), в регионах появились Региональные центры компетенций (РЦК). Эксперты бесплатно начали выходить на предприятия и оказывать им поддержку. Они объясняли, как только за счет внутренних резервов, не привлекая дополнительные инвестиции, увеличить производительность.

К 2024 году в рамках нацпроекта российские предприятия должны обеспечить ежегодный прирост производительности труда на уровне 5%.

Справка


Философия Toyota Production System (TPS)
Принципы бережливого производства помогли компании Toyota достаточно быстро превратиться из производителя низкокачественных машин в сильнейшего игрока на автомобильном рынке.
За основу взяли лучший мировой опыт – концепцию так называемого бережливого производства. Этот термин впервые появился в Японии в 1950-х годах. Его суть – в устранении всех видов потерь, при этом в процесс улучшений вовлекаются все сотрудники, а предприятие максимально ориентируется на потребителя.
Национальный
проект
в Свердловской
области:
В Свердловской области до 2024 года планируется вовлечь в проект 308 средних и крупных предприятий несырьевых отраслей. Наш регион вошел в программу одним из первых. Он сразу получил поддержку губернатора и правительства Свердловской области.
Олег Чемезов
Заместитель губернатора Свердловской области
Куратор регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

«Для Свердловской области как одного из крупнейших индустриальных регионов страны рост производительности труда имеет принципиальное значение. Наши предприятия активно участвуют в проекте, и к этому моменту заключено уже 80 соглашений с организациями, более тысячи человек прошли обучение, и процесс продолжается. К 2024 году планируется вовлечение в реализацию проекта более 300 предприятий региона».
Бизнес активно включился в нацпроект. И сейчас по эффективности реализации программы мы входим в ТОП-5 по регионам.
Сергей Пересторонин
Министр промышленности и науки Свердловской области

«Как говорит Президент Владимир Путин, "повышение производительности труда – один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, решения насущных социальных проблем". Реализация национального проекта позволяет предприятиям в очень сжатые сроки почувствовать экономический эффект от применения инструментов бережливого производства. А главное, он объединяет людей общими целями — начиная с улучшения своего рабочего места до повышения благосостояния предприятия и экономики региона и страны в целом. Проект активно продвигает и поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И на сегодня мы в своем регионе уже выполнили план на 2020 год по числу предприятий, которые включились в его реализацию. Все без исключения из них улучшили такие показатели как скорость прохождения процессов, сокращение потерь энергии, уменьшение складских запасов. И особые успехи демонстрируют те предприятия, где сотрудники максимально вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации процессов. В настоящее время сформирован перечень и получены заявки от предприятий которые в 2021 году будут участвовать реализации этого проекта».
Сейчас на участие в нацпроекте подано 140 заявок от предприятий. Между правительством Свердловской области и участниками подписано 80 соглашений при целевом показателе в 74. Уже сдано 30 потоков-образцов, до конца года к ним добавится еще 12.
Николай Соломон
Генеральный директор Федерального центра компетенций
Руководитель федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятия»

«В Свердловской области национальный проект реализуется успешно, ярко. Все участники достигают серьезных показателей роста производительности. В среднем за полгода объемы выпуска продукции увеличиваются на 20%, а снижение времени изготовления составляет порядка 40%. Мы видим высокую заинтересованность бизнеса в проекте. Полностью укомплектованы проектами и наши эксперты, и РЦК, и консультанты. На 100% охвачены все районы области, в нацпроекте участвуют предприятия всех возможных отраслей, работает «Фабрика процессов». И принципиально важно: мы видим очередь из предприятий в проект, а значит, что в регионе инициативу Президента поддерживают и бизнес, и власть».
Программа улучшений на предприятиях
рассчитана на три года
Условно ее можно разделить на несколько этапов.
Регистрация
Для вхождения в нацпроект предприятие должно сначала зарегистрироваться и подать заявку на участие на сайте производительность.рф. На рассмотрение заявки обычно уходит до пяти рабочих дней.
Активная фаза (полгода)
Далее на предприятие приходят непосредственно эксперты центров компетенций. В первые три месяца они выполняют диагностику и анализ производственного процесса, и выявляют резервы для повышения производительности. Параллельно происходит обучение сотрудников бережливым технологиям. Совместно с работниками предприятия разрабатывается план улучшений. Например, сейчас завершен производственный аудит и реализуются мероприятия по оптимизации производств процессов на ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», ПАО «Уральский завод РТИ», АО «Красногвардейский Машиностроительный завод», ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов», ООО «Лесной Урал Сбыт» и ООО «Производственная изоляционная компания».

В последующие три месяца план внедряется на потоке по производству продукции, которая занимает самую большую долю в выручке, - создается так называемый поток-образец.
Фаза самостоятельной работы (2,5 года)
Предприятие уже самостоятельно тиражирует улучшения на другие потоки производства продукции. В этот период эксперты РЦК появляются на площадке все реже, но все же продолжают мониторинг и при необходимости консультации. При этом участники нацпроекта могут получить льготный заем на инвестиционные цели, способствующие росту производительности от Фонда развития промышленности до 300 млн рублей на пять лет всего под 1% годовых.
Как на предприятиях
реализовывалась активная фаза
нацпроекта (6 месяцев)
Как на предприятиях
реализовывается первая фаза
нацпроекта (3 месяца)

Каменск-Уральский
завод по обработке цветных металлов
ПАО «КУЗОЦМ» является одним из лидеров в области цветной металлообработки в России. Предприятие производит широкий спектр продукции из меди, цинка, никеля и сплавов на их основе. Она пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

В июле 2020 года на КУЗОЦМ пришли эксперты РЦК. Проанализировав продукцию предприятия, было принято решение производить улучшения по двум продуктовым потокам. Был выбран медный прокат, который является одним из самых массовых продуктов (доля более 25% в общей выручке) и медно-никелевый прокат (доля более 5% в общей выручке) имеющий потенциал роста. Именно по этим видам продукции и было решено внедрять улучшения.

Сейчас на заводе завершена трехмесячная фаза улучшений: проведен аудит и намечен план мероприятий.
Василий Радько
Гендиректор ПАО «КУЗОЦМ»

«Решение о вступлении в нацпроект было принято мною как новым руководителем - я возглавляю предприятие с ноября 2019 года. В 2019 году прорабатывался вопрос о вступлении в этот нацпроект, ну и соответственно, мы придумали 101 повод, почему мы не можем участвовать, ссылаясь на жесткие показатели, которые регламентируются данным нацпроектом. На самом деле, погрузившись в проблематику и в правила игры, мы поняли, что мы как бизнес никаких особенных неудобств не испытаем».
По словам Радько, еще до вступления в нацпроект по одному из видов выпускаемой продукции предприятие самостоятельно сократило срок изготовления в два раза, а после аудита экспертов РЦК стало понятно, что по отдельным продуктовым линиям потенциал для улучшений колоссален.
Фото предоставлено РЦК

Первоуральский завод комплектации трубопроводов
Аудит завершен и на ПЗКТ. Там завершилось обучение сотрудников. Сейчас предприятие получает немного меньше заказов, чем до пандемии, и это, по мнению специалистов, - отличная возможность для завода максимально использовать затишье для внедрения бережливых технологий.
Андрей Максимов
Руководитель проектов РЦК

«Можно заниматься перестройкой потока, подвигать оборудование с пониманием того, на каком переделе какое количество изделий потребуется – этими вещами мы сейчас как раз и занимаемся».
Сейчас предприятие находится в ожидании поставки сырья. Как только оно появится, можно будет начать обкатывать намеченные мероприятия.
Александр Казаков
Заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области

«Результаты реализации проекта зависят, безусловно, от отраслей: где-то результаты более впечатляющие, где-то менее. Важно, что эффект есть у 100% участников. Но в среднем по тем предприятиям, на которых мы завершили активный цикл присутствия экспертов, незавершенное производство снизилось на 38%, выработка выросла порядка 45%, время протекания процессов снизилось в два раза».
Участвовать в проекте могут предприятия
пяти базовых несырьевых отраслей:
Обрабатывающая промышленность
Агропромышленный комплекс
Строительство
Транспорт
ЖКХ
Обязательные условия: доля иностранного участия в уставном капитале предприятия должна составлять не более 25%, объем выручки за последний год – свыше 400 млн рублей, но не более 30 млрд рублей.
Принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
Сейчас условия вхождения в проект корректируются. Возможно, со следующего года состав отраслей, которые смогут участвовать в программе, расширится. К ним добавится торговля. Кроме того, верхний порог в 30 млрд рублей также может быть снят.