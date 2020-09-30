«В Свердловской области национальный проект реализуется успешно, ярко. Все участники достигают серьезных показателей роста производительности. В среднем за полгода объемы выпуска продукции увеличиваются на 20%, а снижение времени изготовления составляет порядка 40%. Мы видим высокую заинтересованность бизнеса в проекте. Полностью укомплектованы проектами и наши эксперты, и РЦК, и консультанты. На 100% охвачены все районы области, в нацпроекте участвуют предприятия всех возможных отраслей, работает «Фабрика процессов». И принципиально важно: мы видим очередь из предприятий в проект, а значит, что в регионе инициативу Президента поддерживают и бизнес, и власть».