«Как говорит Президент Владимир Путин, "повышение производительности труда – один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, решения насущных социальных проблем". Реализация национального проекта позволяет предприятиям в очень сжатые сроки почувствовать экономический эффект от применения инструментов бережливого производства. А главное, он объединяет людей общими целями — начиная с улучшения своего рабочего места до повышения благосостояния предприятия и экономики региона и страны в целом. Проект активно продвигает и поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. И на сегодня мы в своем регионе уже выполнили план на 2020 год по числу предприятий, которые включились в его реализацию. Все без исключения из них улучшили такие показатели как скорость прохождения процессов, сокращение потерь энергии, уменьшение складских запасов. И особые успехи демонстрируют те предприятия, где сотрудники максимально вовлечены и предлагают свои решения по оптимизации процессов. В настоящее время сформирован перечень и получены заявки от предприятий которые в 2021 году будут участвовать реализации этого проекта».

