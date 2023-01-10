Власти России показали, как справились с санкциями США и ЕС

Правительство оценило бюджет, с которым страна вошла в 2023 год

10 января 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил доходы и расходы бюджета-2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти продемонстрировали коллективному Западу, что справились с санкциями, наложенными в 2022 году. Так объяснили эксперты URA.RU предварительные итоги исполнения бюджета, которые на первом в этом году заседании правительства 10 января озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам аналитиков, с помощью государственных денег проводится структурная перестройка всей экономики. Решение масштабных задач потребовало серьезных расходов — свыше 31 трлн рублей, заявил на заседании правительства Мишустин. «Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись. Оказывалась поддержка предприятиям», — добавил глава правительства РФ и передал слово министру финансов РФ Антону Силуанову. Основной задачей было выполнение социальных обязательств перед россиянами, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основной задачей бюджетной политики в 2022 году было оказание помощи людям, предпринимателям, выполнение всех социальных обязательств, подтвердил министр. «Мы перевыполнили план по доходам. Их общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, так и за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса», — рассказал Силуанов. По его словам, дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Если вычесть компенсации внебюджетным фондам из-за отсрочки по страховым взносам, то дефицит составил 1,8% валового внутреннего продукта, то есть менее 2%, детализировал министр. План по доходам перевыполнен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В целом показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия. И конечно, такая работа должна быть продолжена в этом году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства», — подчеркнул Мишустин. Руководителям федеральных ведомств поручено соблюдать сроки финансирования запланированных мероприятий. «Уже сегодня вы должны лично заниматься контрактацией. Посмотрите по всем объемам, по лимитам бюджетных обязательств ситуацию на 2023 год. Для повышения эффективности расходования средств правительство скорректировало процедуры и сроки принятия решений», — сказал Мишустин в конце заседания. Правительство изменило процедуры и сроки по госконтрактам для повышения эффективности бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обсуждение проекта бюджета на 2023—2025 годы началось в сентябре. Тогда Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. Власти объявили о новом бюджетном правиле, по которому на ближайшую трехлетку можно расходовать порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. 24 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет. Михаил Мишустин подтвердил сохранение финансовой устойчивости государства, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мишустин подчеркивает, что государство справилось со всеми вызовами, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Год крайне сложный со всех точек зрения, в том числе и для бюджетных процессов. Главный финансовый документ 2022 года верстался совершенно в других политических, экономических реалиях. Финансовая устойчивость государства сохранена. В начале 2022 года предполагалось, что все будет гораздо хуже», — уточнил политолог. Подводя итоги 2022 года, власти оценивают доходные возможности бюджета-2023, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджет 2022 года оказался совсем не таким, как планировался год назад, поэтому власти сделали предварительную оценку того, с чем вошли в 2023 год, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Окончательная информация на 1 января поступит чуть позднее и оценки, которые есть сейчас, носят предварительный характер. Вряд ли основные параметры изменятся. Более частое рассмотрение бюджетных вопросов связано с тем, что власти в начале года задумались о доходных возможностях, которые складываются сейчас. В начале декабря 2022 года появился новый пакет санкций ЕС, затрагивающий цену на нефть. И даже утвержденные параметры октября — ноября потребовали переоценки расходов и доходных возможностей», — пояснил эксперт. Статья по теме Правительство РФ решило, как потратит сверхдоходы бюджета Власти показывают россиянам, что волна, на которой развивается экономика, не ослабнет, будет двигаться в том же направлении и с той же мощью, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Государственные средства играют серьезную роль в преодолении трудностей, которые организовал коллективный Запад. На них осуществлялись программы импортозамещения, структурная перестройка экономики, стимулирование ее развития. Тема бюджета поднималась на первом заседании правительства, потому что власти хотят обозначить для россиян, а главное для бизнеса, направление, по которому будет развиваться экономика», — сказал аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти продемонстрировали коллективному Западу, что справились с санкциями, наложенными в 2022 году. Так объяснили эксперты URA.RU предварительные итоги исполнения бюджета, которые на первом в этом году заседании правительства 10 января озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам аналитиков, с помощью государственных денег проводится структурная перестройка всей экономики. Решение масштабных задач потребовало серьезных расходов — свыше 31 трлн рублей, заявил на заседании правительства Мишустин. «Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись. Оказывалась поддержка предприятиям», — добавил глава правительства РФ и передал слово министру финансов РФ Антону Силуанову. Основной задачей бюджетной политики в 2022 году было оказание помощи людям, предпринимателям, выполнение всех социальных обязательств, подтвердил министр. «Мы перевыполнили план по доходам. Их общий объем составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, так и за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса», — рассказал Силуанов. По его словам, дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Если вычесть компенсации внебюджетным фондам из-за отсрочки по страховым взносам, то дефицит составил 1,8% валового внутреннего продукта, то есть менее 2%, детализировал министр. «В целом показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия. И конечно, такая работа должна быть продолжена в этом году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства», — подчеркнул Мишустин. Руководителям федеральных ведомств поручено соблюдать сроки финансирования запланированных мероприятий. «Уже сегодня вы должны лично заниматься контрактацией. Посмотрите по всем объемам, по лимитам бюджетных обязательств ситуацию на 2023 год. Для повышения эффективности расходования средств правительство скорректировало процедуры и сроки принятия решений», — сказал Мишустин в конце заседания. Обсуждение проекта бюджета на 2023—2025 годы началось в сентябре. Тогда Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. Власти объявили о новом бюджетном правиле, по которому на ближайшую трехлетку можно расходовать порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. 24 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет. Мишустин подчеркивает, что государство справилось со всеми вызовами, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Год крайне сложный со всех точек зрения, в том числе и для бюджетных процессов. Главный финансовый документ 2022 года верстался совершенно в других политических, экономических реалиях. Финансовая устойчивость государства сохранена. В начале 2022 года предполагалось, что все будет гораздо хуже», — уточнил политолог. Бюджет 2022 года оказался совсем не таким, как планировался год назад, поэтому власти сделали предварительную оценку того, с чем вошли в 2023 год, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Окончательная информация на 1 января поступит чуть позднее и оценки, которые есть сейчас, носят предварительный характер. Вряд ли основные параметры изменятся. Более частое рассмотрение бюджетных вопросов связано с тем, что власти в начале года задумались о доходных возможностях, которые складываются сейчас. Власти показывают россиянам, что волна, на которой развивается экономика, не ослабнет, будет двигаться в том же направлении и с той же мощью, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Государственные средства играют серьезную роль в преодолении трудностей, которые организовал коллективный Запад. На них осуществлялись программы импортозамещения, структурная перестройка экономики, стимулирование ее развития. Тема бюджета поднималась на первом заседании правительства, потому что власти хотят обозначить для россиян, а главное для бизнеса, направление, по которому будет развиваться экономика», — сказал аналитик.